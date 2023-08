Vargas wird in der Partie zwischen Augsburg und Mönchengladbach vom Torschützen zum Unglücksraben. Bild: keystone

Start in die Bundesliga: Vargas im Pech – Xhaka und Zesiger mit geglückten Debüts

Nach der gestrigen Partie zwischen Werder Bremen und Bayern München starteten heute weitere Teams in die neue Bundesligasaison. Nach einem Torreichen Fussballnachmittag steht Stuttgart als erster Tabellenleader fest.

Augsburg – Mönchengladbach 4:4

Borussia Mönchengladbach kommt zum Auftakt der neuen Bundesligasaison in letzter Sekunde zu eine m Punktgewinn. Die spektakuläre Partie gegen Augsburg endet 4:4.

Die Gladbacher zeigten sich in der ersten Halbzeit sehr effizient. Die ersten drei Schüsse auf das Tor der Augsburger waren alle erfolgreich. Ko Itakura, Tomas Cvancara und Nathan Ngoumou sorgten zweimal für ein Polster von zwei Treffern. Die Mannschaft des Luzerner Trainers Gerardo Seoane verspielte den Vorsprung aber bis zur Pause.

In der weniger torreichen, aber ebenso intensiv geführten zweiten Hälfte schien sich dann ein Schweizer zum Matchwinner zu krönen. Ruben Vargas gelang in der 76. Minute die erstmalige Führung für Augsburg. Für den Schweizer Internationalen war es das erste Tor in der Bundesliga seit Mitte April.

Ruben Vargas, der spätere Unglücksrabe, trifft zum Zwischenzeitlichen 4:3. Video: streamja

Es lief bereits die letzte Minute der Nachspielzeit, als Vargas nicht mehr Matchwinner sondern tragische Figur wurde. Nach seiner Intervention im Strafraum, als er den Ball wegzuschlagen versuchte, dabei aber seinen Gegenspieler leicht touchierte, entschied Schiedsrichter Daniel Schlager auf Penalty, den Tomas Cvancara zu seinem zweiten Treffer des Spiels verwertete. Damit konnte Seoane, der auf Jonas Omlin im Tor setzte, auf Nico Elvedi in der Innenverteidigung aufgrund eines möglicherweise bevorstehenden Wechsels aber verzichtete, eine versöhnliche Rückkehr in die Bundesliga feiern. (kat/sda)

Augsburg - Mönchengladbach 4:4 (3:3).

Tore: 13. Itakura 0:1. 27. Cvancara 0:2. 29. Rexhbecaj 1:2. 37. Ngoumou 1:3. 41. Bauer 2:3. 45. Michel (Foulpenalty) 3:3. 76. Vargas 4:3. 97. Cvancara (Foulpenalty) 4:4.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas. Mönchengladbach mit Omlin, ohne Elvedi (nicht im Aufgebot).

Leverkusen – Leipzig 3:2

Vollauf geglückt ist die Rückkehr in Deutschlands erste Liga derweil Granit Xhaka. Der Captain des Schweizer Nationalteams spielte beim 3:2-Siegs von Leverkusen gegen Cup- und Supercupsieger Leipzig durch und leitete dabei das erste Tor ein.

Leverkusen ging in der 35. Minute bereits mit 2:0 in Führung, Leipzig, das sich letzte Woche mit einem eindrücklichen 3:0-Sieg über Bayern München zum Cupsieger krönte, gelang vor der Pause noch der Ausgleich durch Olmo. Der Spanier hatte bereits im DFL-Supercup von letzter Woche drei Mal getroffen.

In der 64. Minute konnten Leverkusens Wirtz nach einer schönen Kombination den 2-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Leipzig gelang in der 71. Minute zwar noch den Anschlusstreffer durch Openda, dabei blieb es aber.

Schöne Kombination zum 3:1 für Leverkusen. Video: streamja

Leverkusen - Leipzig 3:2 (2:1).

Tore: 24. Frimpong 1:0. 35. Tah 2:0. 40. Olmo 2:1. 64. Wirtz 3:1. 71. Openda 3:2.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Hoffenheim – Freiburg 1:2

Dem SC Freiburg gelingt der Auftakt in die neue Saison – in den letzten fünf Saisons konnten die Süddeutschen das Auftaktspiel zum vierten Mal für sich entscheiden. Freiburg ging in der 39. Minute durch ein Eigentor von Hoffensheims Attila Szalai in Führung, bevor Roland Sallai in Nachspielzeit der ersten Halbzeit nachdoppeln konnte.

Hoffenheim gelang in der 50. Minute der Ausgleich durch Ozan Kabak. Die Hoffenheimer – heute ohne den Top-Neuzugang Wout Weghorst – gingen schlussendlich trotz vielen Torchancen als Verlierer vom Platz.

Hoffenheim - Freiburg 1:2 (0:2).

Tore: 39. Szalai (Eigentor) 0:1. 45. Sallai 0:2. 51. Kabak 1:2.

Wolfsburg – Heidenheim 2:0

Auch Cedric Zesiger startet sein Bundesliga-Abenteuer siegreich. Der Seeländer, der von den Young Boys zu Wolfsburg gestossen ist, gewann gegen Aufsteiger Heidenheim 2:0.

Der Däne Jonas Wind konnte mit seinen beiden Toren in der 6. und in der 27. Minute ein Doppelpack schnüren und seinem Team den Sieg sichern.

Zesiger mit gelungenem Bundesliga-Debüt. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg - Heidenheim 2:0 (2:0).

Tore: 6. Wind 1:0. 27. Wind 2:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger. (sda)

Stuttgart – Bochum 5:0

Die Stuttgarter fertigten den Vfl Bochum gleich mit 5:0 ab. Silas und Serhou Guirassy trafen je doppelt, Zagadou steuerte den Treffer zum 2:0 bei.

Dank dieser Galavorstellung steht Stuttgart nach der 1. Runde in der Bundesliga in der Tabelle zuoberst.

Stuttgart - Bochum 5:0 (2:0).

Tore: 18. Guirassy 1:0. 38. Zagadou 2:0. 60. Silas 3:0. 67. Silas 4:0. 77. Guirassy 5:0.

Bemerkungen: Bochum mit Loosli (ab 80.).

Dortmund – FC Köln

