Serbien gelingt Sekunden vor dem Schlusspfiff noch der Ausgleich. Bild: www.imago-images.de

Serbien crasht Sloweniens Party – der Ausgleich fällt nur Sekunden vor Abpfiff

Slowenien und Serbien trennen sich am zweiten Spieltag der Gruppe C 1:1. Der Ausgleich für die Serben fiel erst tief in der Nachspielzeit.

Einen letzten Corner hätten die Slowenen noch überstehen müssen, dann wäre ihr erster Sieg an einer EM-Endrunde Tatsache gewesen. Doch Luka Jovic kannte kein Pardon und köpfte die Vorlage von Ivan Ilic zum Ausgleich ins Netz.

Sloweniens Führungstreffer Video: SRF

Es war die letzte Aktion einer an Höhepunkten armen Partie, in der die Slowenen mehr für das Spiel machten, sich aber lange nicht für den betriebenen Aufwand belohnten. Erst 20 Minuten vor dem Ende brachte Zan Karnicnik die Slowenen verdient in Führung. Der rechte Aussenverteidiger eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und leitete den Konter ein, an dessen Ende er nach einer Hereingabe von Timi Elsnik am zweiten Pfosten nur noch einzuschieben brauchte.

Nur drei Minuten nach seinem Tor verhinderte der 29-Jährige den Ausgleich durch Aleksandar Mitrovic. Den Schuss des Serben lenkte Karnicnik mit der Fussspitze an die Latte. Es war der Ausgleich bei den Aluminiumtreffern. In der ersten Halbzeit hatte Elsnik den Pfosten getroffen.

Serbiens Ausgleich kurz vor Schluss. Video: SRF

Slowenien mit zwei Punkten und Serbien mit nun einem Zähler können beide noch auf eine Achtelfinal-Qualifikation hoffen.

Slowenien - Serbien 1:1 (0:0)

München.

63'028 Zuschauer.

SR Kovacs (ROU).

Tore: 69. Karnicnik 1:0. 95. Jovic 1:1.

Slowenien: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (76. Verbic), Cerin, Elsnik (91. Brekalo), Mlakar (64. Gorenc Stankovic); Sporar, Sesko (76. Vipotnik).

Serbien: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (82. Birmancevic), Ilic, Lukic (64. Sergej Milinkovic-Savic), Mladenovic (46. Gacinovic); Tadic (82. Samardzic); Vlahovic (64. Jovic), Mitrovic.

Bemerkungen: Serbien ohne Kostic (verletzt). 38. Pfostenschuss Elsnik. 72. Lattenschuss Mitrovic. Verwarnungen: 25. Mladenovic. 54. Lukic. 87. Janza. 92. Jovic. 93. Gacinovic. 94. Vipotnik. (sda)