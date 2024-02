Vincent Sierro lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Bild: www.imago-images.de

Sierro trifft per Freistoss + Real Madrid lässt Punkte liegen + Torfestival in Freiburg

Mehr «Sport»

Bundesliga

Freiburg – Frankfurt 3:3

Freiburg hat im Kampf um den Anschluss an die Europacup-Plätze spät einen Punkt gerettet. Die Breisgauer kamen dank eines Treffers von Michael Gregoritsch in der 89. Minute nach dreimaligem Rückstand noch zu einem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen liegen damit weiter auf dem 6. Rang, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Freiburg fiel auf den 8. Platz zurück, hielt aber den Abstand von vier Punkten auf Frankfurt.

Das Spiel war in der zweiten Halbzeit für knapp eine Viertelstunde unterbrochen, nachdem Fans aus Protest gegen den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fussball Liga zwei ferngesteuerte Flugzeuge über das Spielfeld fliegen liessen und Süssigkeiten auf den Rasen warfen.

Freiburg - Eintracht Frankfurt 3:3 (2:2).

Tore: 27. Omar Marmoush 0:1. 30. Doan 1:1. 35. Knauff 1:2. 45. Grifo (Penalty) 2:2. 72. Knauff 2:3. 89. Gregoritsch 3:3.

Bemerkungen: Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Premier League

Sheffield – Brighton 0:5

Das Team von Roberto De Zerbi, der vom FC Barcelona angeblich als Nachfolger für Xavi auserkoren wurde, lief am Sonntagnachmittag zur Gala auf. Brighton setzte sich deutlich gegen Sheffield United durch und steht damit neu auf Platz 7 der Premier League. Der Tabellenletzte machte sich das Leben mit einem Platzverweis gegen Mason Holgate in der 13. Minute selbst schwer.

Sheffield United - Brighton & Hove Albion 0:5 (0:2)

Tore: 20. Buananotte 0:1. 24. Welbeck 0:2. 75. Robinson (Eigentor) 0:3. 78. Adingra 0:4. 85. Adingra 0:5.

Bemerkungen: 13. Rote Karte Holgate (Sheffield).



Serie A

Lazio – Bologna 1:2

Das Überraschungsteam der Serie A hält Kurs. Der FC Bologna, bei dem Remo Freuler wegen seiner fünften Gelben Karte der Saison gesperrt fehlte, setzte sich bei Lazio Rom durch. Das, obwohl die Gastgeber, die sich am Mittwoch noch gegen Bayern München durchgesetzt hatten, durch Gustav Isaksen zwar noch in Führung gegangen waren. Michel Aebischer und Dan Ndoye wurden beim Sieg des Tabellenfünften kurz vor dem Siegtreffer durch Joshua Zirkzee eingewechselt.

Lazio Rom - Bologna 1:2 (1:1).

Tore: 18. Isaksen 1:0. 39. El Azzouzi 1:1. 78. Zirkzee 1:2.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (ab 73./verwarnt) und Ndoye (ab 73.), ohne Freuler (gesperrt).

La Liga

Vallecano – Real Madrid 1:1

Real Madrid hat in der Primera Division einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen müssen. Im Stadtderby beim Tabellen-14. Rayo Vallecano kam der Tabellenleader und Rekordmeister nicht über ein 1:1 hinaus. Den frühen Führungstreffer der Gäste durch Mittelstürmer Joselu egalisierte Raul de Tomas per Handspenalty. Bei Rayo gab damit der neue Trainer Iñigo Pérez ein erfolgreiches Debüt.

Rayo Vallecano - Real Madrid 1:1 (1:1).

Tore: 3. Joselu 0:1. 27. De Tomas (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: 95. Gelb-Rote Karte Carvajal (Real Madrid).

Ligue 1

Monaco – Toulouse 1:2

Vincent Sierro hat den Gefallen am Toreschiessen gefunden. Nachdem er im Januar in der Liga erstmals für Toulouse getroffen und eine Woche später mit einem weiteren Penalty nachgedoppelt hat, trifft der 28-Jährige im «Schweizer-Duell» zwischen Monaco und Toulouse erneut per Standardsituation. Beim 2:1-Sieg der Gäste bereitet er ausserdem ein Tor vor.

In der 41. Minute trat Sierro einen Freistoss in der Nähe der Seitenlinie und aus wohl über 30 Metern Distanz zum Tor. Alle erwarteten eine Flanke in die Mitte – auch Monaco-Goalie Philipp Köhn. Doch der Toulouse-Captain schoss direkt und erwischte den überraschten Köhn mit einem Aufsetzer.

Es war der zweite Saisontreffer des 28-jährigen Mittelfeldspielers, der später auch am Ursprung des zweiten Tors stand. Sein Eckball in der 70. Minute fand Logan Costa, der zum 2:1 für die Gäste einschob. Das Heimteam, bei dem neben Köhn auch Denis Zakaria durchspielte, musste sich trotz mehr Spielanteilen geschlagen geben.

Monaco - Toulouse 1:2 (0:1).

Tore: 41. Sierro 0:1. 48. Akliouche 1:1. 70. Costa 1:2.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria (verwarnt), ohne Embolo (nicht im Aufgebot/verletzt). Toulouse mit Sierro.

Rennes - Clermont 3:1 (1:0).

Tore: 31. Omari 1:0. 58. Terrier 2:0. 62. Matsima 2:1. 64. Terrier 3:1.

Bemerkungen: Rennes ohne Rieder (nicht im Aufgebot/verletzt). 40. Blas (Rennes) verschiesst Penalty. 77. Rote Karte Caufriez (Clermont).

Strasbourg - Lorient 1:3 (0:2).

Tore: 2. Bamba 0:1. 45. Bamba 0:2. 49. Ponceau 0:3. 51. Guilbert 1:3.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. 95. Rote Karte gegen Bakwa (Strasbourg).