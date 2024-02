YB tut sich gegen Lausanne-Ouchy schwer – siegt aber auch dank gehaltenem Penalty

Trotz Unterzahl in Schlussphase – GC schlägt den FC Basel zum 3. Mal in dieser Saison

Für den einzigen Treffer des Spiels zeigte sich Cedric Itten in der 70. Minute verantwortlich. Sein flach getretener Freistoss wurde von den hochgesprungenen Spielern in der Mauer leicht, aber entscheidend abgelenkt.

Nachdem YB in der ersten Halbzeit drückend überlegen gewesen war, aber zahlreiche Möglichkeiten ausgelassen hatte, kamen die Gäste in der 58. Minute aus dem Nichts zur goldenen Chance, in Führung zu gehen. Ismaël Gharbi, Ouchys Vorzeigespieler, trat den Foulpenalty, schoss jedoch zu ungenau. David von Ballmoos wehrte ab und sorgte damit dafür, dass die Berner nach der Heim-Niederlage in der Europa League nicht erneut einen Rückschlag im Wankdorf hinnehmen mussten.

Leverkusen siegt erneut – «Happy Bo» mit erfolgreicher Premiere – BVB holt nur einen Punkt

Borussia Dortmund kommt in Wolfsburg nicht über ein Unentschieden heraus und kann sich am Ende mit dem Punkt fast noch glücklich schätzen. Zu wenig ging beim Team von Edin Terzic nach dem frühen Führungstreffer durch Niclas Füllkrug in der achten Spielminute. Dafür musste BVB-Goalie Gregor Kobel einige Male retten. In der 63. Minute konnte er den Ausgleich aber nicht mehr verhindern. Yannick Gerhardt köpfte den Ball, nachdem ein Schuss von Marco Reus per Kopf geblockt und zur Bogenlampe wurde, über die Linie.