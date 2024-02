Granit Xhaka jubelt mit den beiden Torschützen Jeremie Frimpong und Amine Adli. Bild: keystone

Leverkusen siegt erneut – «Happy Bo» mit erfolgreicher Premiere – BVB holt nur einen Punkt

Wolfsburg – Dortmund 1:1

Borussia Dortmund kommt in Wolfsburg nicht über ein Unentschieden heraus und kann sich am Ende mit dem Punkt fast noch glücklich schätzen. Zu wenig ging beim Team von Edin Terzic nach dem frühen Führungstreffer durch Niclas Füllkrug in der achten Spielminute. Dafür musste BVB-Goalie Gregor Kobel einige Male retten. In der 63. Minute konnte er den Ausgleich aber nicht mehr verhindern. Yannick Gerhardt köpfte den Ball, nachdem ein Schuss von Marco Reus per Kopf geblockt und zur Bogenlampe wurde, über die Linie.

Heidenheim – Leverkusen 1:2

Leverkusen bleibt auch im 32. Pflichtspiel in der laufenden Saison ungeschlagen. Im einzigen Bundesliga-Spiel vom Samstagnachmittag, das nicht aufgrund von Fan-Protesten unterbrochen werden musste und deshalb pünktlich endete, setzte sich das Team von Xabi Alonso in Heidenheim 2:1 durch.

Dabei zeigte der Aufsteiger, der unter Frank Schmidt eine beeindruckende Saison spielt, ein gutes Spiel und liess lange nur wenig zu. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Jeremie Frimpong die Gäste in Führung, später nutzte Amine Adli eine Unaufmerksamkeit der Heidenheim-Defensive zum 2:0. Den Gastgebern gelang zwar noch der Anschlusstreffer durch Marvin Pieringer, doch schaffte es Heidenheim nicht mehr im zehnten Bundesliga-Spiel in Serie zu punkten.

Mainz – Augsburg 1:0

In seinem ersten Spiel als Mainz-Coach beendet Bo Henriksen die Sieglos-Serie des Bundesligisten nach elf Partien. Der frühere FCZ-Trainer konnte sich dank des Treffers von Sepp van den Berg per Kopf nach einem Freistoss über eine erfolgreiche Premiere freuen. «Happy Bo» feierte den Führungstreffer frenetisch, ärgerte sich aber kurz darauf über den vergebenen Penalty von Nadiem Amiri, der nur den Pfosten traf. Dennoch setzte sich Mainz, bei dem Captain Silvan Widmer nur auf der Bank sass, am Ende knapp gegen den FC Augsburg mit Ruben Vargas durch.

Erfolgreicher Bundesliga-Auftakt: Bo Henriksens Mainz beendet die Sieglos-Serie. Bild: keystone

Darmstadt – Stuttgart

Spiel läuft noch.

Hoffenheim – Union Berlin 0:1

Die TSG Hoffenheim bleibt zum achten Mal in Serie ohne Sieg, während Union Berlin sich immer weiter von den Abstiegsplätzen entfernt. In einer hitzigen Partie, die aufgrund von Fan-Protesten gegen den Investorendeal der Deutschen Fussball-Liga (DFL) mehrmals unterbrochen werden musste, entschied Brendan Aaronson die Partie in der 84. Minute zugunsten der Gäste.

Zu diesem Zeitpunkt standen nur noch je zehn Spieler auf dem Feld, weil in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit sowohl Hoffenheims Stanley Nsoki und Unions Kevin Volland mit Gelb-Rot vom Platz geflogen waren. Beide hatten erst in der 45. Minute ihre erste Verwarnung kassiert.