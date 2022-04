Celtic gewinnt das Derby gegen die Rangers und hat den Meistertitel damit fast auf sicher. bild: imago

Platzwunde nach Wurf von Glasflaschen – wüste Szenen beim «Old Firm»-Derby

Der 51-fache schottische Meister Celtic Glasgow hat durch einen 2:1-Sieg im Derby gegen die Rangers wohl für eine Vorentscheidung im Titelrennen gesorgt. Allerdings wurde das Spiel von unschönen Szenen überschattet.

Mit einem Sieg im «Old Firm»-Derby gegen Stadtrivale Rangers hat Celtic Glasgow die schottische Meisterschaft fest im Visier. Das Team von Trainer Ange Postecoglou gewann am Sonntag auswärts mit 2:1 und liegt sechs Spieltage vor Schluss sechs Punkte vor Titelverteidiger Rangers an der Tabellenspitze. Aaron Ramsey hatte die Gastgeber im Ibrox-Stadion schon nach zwei Minuten in Führung gebracht. Doch Tom Rogic (7.) und Cameron Carter-Vickers (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Celtic blieb damit auch im 26. Ligaspiel in Serie ungeschlagen und strebt dem Triple-Gewinn in Meisterschaft und den beiden Pokal-Wettbewerben entgegen.

Das 1:0 durch Ramsey (2.) Video: streamable

Das 1:1 durch Rogic (7.) Video: streamable

Das 1:2 durch Carter-Vickers (43.) Video: streamja

Betreuer von Glasflasche getroffen

Überschattet wurde die Partie von mehreren Zwischenfällen. Nach dem Abpfiff hiess es von Celtic-Seite, ein Mitglied des Betreuerstabes sei gegen Ende der ersten Halbzeit von einer Glasflasche getroffen worden und habe wegen einer Wunde am Kopf genäht werden müssen. Die Flasche sei von den Zuschauerrängen geworfen worden.

Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich, weil Glassplitter aus dem Strafraum von Celtic-Torwart Joe Hart entfernt werden mussten. Berichten zufolge war eine Flasche aus dem Publikum geworfen worden und zerschellt. Ordner entfernten die Splitter, die Partie konnte nach einer Verzögerung fortgesetzt werden.

Celtic-Trainer Ange Postecoglou verurteilte die Vorfälle. «Zwei Mannschaften spielen gegeneinander, Platz eins und zwei. Du brauchst keine paar Idioten, die das ruinieren», sagte er. (zap/t-online)