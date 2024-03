Er ist Liverpools Held: Darwin Nuñez schoss die Reds in Nottingham zum Sieg. Bild: www.imago-images.de

Liverpool siegt in letzter Sekunde – Newcastle souverän – Chelsea strauchelt erneut

Nottingham – Liverpool 0:1

Lange sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, aber am Ende gewinnt Premier-League-Leader Liverpool doch noch. Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Darwin Nuñez in der 99. Minute nach einer Hereingabe von Alexis Mac Allister per Kopf. Damit bleibt Liverpool mindestens einen Punkt vor Manchester City, das am Sonntag auf den Stadtrivalen United trifft.

Nottingham - Liverpool 0:1 (0:0).

Tor: 99. Nuñez 0:1.

Newcastle – Wolverhampton 3:0

Nach drei sieglosen Spielen in der Premier League feierte Newcastle United auch dank der Defensive um Fabian Schär, die ohne Gegentreffer blieb, einen wichtigen Sieg gegen Wolverhampton. Damit bleiben die «Magpies» an den Europacup-Plätzen dran. Die Tore erzielten Alexander Isak, Anthony Gordon und Tino Livramento.

Newcastle - Wolverhampton 3:0 (2:0).

Tore: 14. Isak 1:0. 33. Gordon 2:0. 92. Livramento 3:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Brentford – Chelsea 2:2

Chelsea kommt nicht aus der unteren Tabellenhälfte heraus. Gegen Abstiegskandidat Brentford reicht es den Blues lediglich zu einem Unentschieden. Dabei gingen die Gäste durch Nicolas Jackson noch in Führung, doch drehten die Bees die Partie nach der Pause. Weil Axel Disasi in der 83. Minute nach einer Flanke von Cole Palmer per Kopf traf, kam das Team von Mauricio Pochettino immerhin zu einem Punkt.

Brentford - Chelsea 2:2 (0:1).

Tore: 35. Jackson 0:1. 50. Roerslev 1:1. 69. Wissa 2:1. 83. Disasi 2:2.

Tottenham – Crystal Palace 3:1

Die Tottenham Hotspur setzen sich dank dreier Tore innert zehn Minuten doch noch gegen Crystal Palace durch. In der 59. Minute waren die Gäste, bei denen Oliver Glasner zum zweiten Mal an der Seitenlinie stand, durch Eberechi Eze noch in Führung gegangen. Dann drehten die Spurs aber auf und kamen doch noch zum 3:1-Erfolg.

(nih/sda)

Die Tabelle: