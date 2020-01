Sport

Manchester United trainieren? Pep Guardiola geht lieber Golf spielen



Bild: AP

ManUnited trainieren? Da fliegt Pep dann doch lieber auf die Malediven

Im Halbfinal-Hinspiel des englischen Ligacups kommt es heute Abend (21.00 Uhr) zum Manchester-Derby: United empfängt im Old Trafford City. Der Wettbewerb steht gewiss nicht zuoberst auf der Liste der beiden Klubs – aber man nimmt, was man hat. Erst recht, wenn man bis in die Halbfinals vorgestossen ist und dort auf den Stadtrivalen trifft.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola betonte vor dem Spiel, dass er für immer ein «Citizen» bleiben werde, wenn es um Fussball in Manchester geht. Er würde nicht einmal dann bei United unterschreiben, wenn es der einzige Klub wäre, der ihm ein Angebot macht. «Wenn ich sonst keine Offerte erhalte, wäre ich auf den Malediven», sagte Guardiola. Wobei er sich gleich selber korrigierte: «Vielleicht nicht auf den Malediven, da kann ich nicht Golf spielen.»

Guardiola wollte nicht missverstanden werden: «Ich habe einen sehr grossen Respekt vor diesem Klub.» Aber nachdem er nun City trainiere, würde er nie United trainieren, so wie er als Barcelona-Ikone auch nie Real Madrid trainieren würde.

Bild: AP

Manchester United werde mit Sicherheit auch wieder bessere Zeiten erleben. «In der Geschichte jedes Klubs gibt es Phasen, in denen es weniger gut läuft. Aber früher oder später werden sie wieder um die Meisterschaft kämpfen.» Aktuell steht Manchester United zwar auf Platz 5, aber auf Leader Liverpool fehlen 27 Punkte. Auch Titelverteidiger Manchester City auf Rang 3 liegt bereits 14 Zähler hinter den entfesselten «Reds». (ram)

