Vinicius Junior und Bonmati Weltfussballer des Jahres

Mehr «Sport»

Real Madrids brasilianischer Stürmer Vinicius Junior und Aitana Bonmati vom FC Barcelona werden bei der FIFA-Wahl «The Best» als Weltfussballer des Jahres ausgezeichnet.

Der 24-jährige Vinicius Junior spielte mit Real Madrid eine überragende Saison und gewann sowohl die spanische Meisterschaft als auch die Champions League, in der er im Final gegen Borussia Dortmund das 2:0 erzielte. Im Oktober hatte er beim Ballon d'Or noch dem spanischen Europameister Rodri den Vortritt lassen müssen, was für grosse Verstimmungen bei seinem Klub gesorgt hatte. Nun ist er bei der FIFA-Wahl, die im Rahmen eines Gala-Dinners in Doha gefeiert wurde, der Nachfolger von Lionel Messi.

Vinicius Junior ist Weltfussballer des Jahres. bild: keystone

Bei den Frauen triumphierte wie im Vorjahr Aitana Bonmati vom Champions-League-Sieger FC Barcelona. Die FIFA hatte die Ansetzung der Ehrung, die am Vorabend des Interkontinental-Cups zwischen Real Madrid und Pachuca stattfand, erst kurzfristig bekannt gegeben. Schweizer hatten es keine in die Endauswahl geschafft.

Bonmati gewann bereits den Ballon d'Or. Bild: keystone

Ancelotti als Welttrainer geehrt

Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso musste bei der Wahl zum Welttrainer dem italienischen Maestro Carlo Ancelotti von Champions-League-Sieger Real Madrid den Vortritt lassen.

Die FIFA ehrt seit 1991 den Weltfussballer. Zwischen 2010 und 2015 war die FIFA eine Kooperation mit der Amaury-Gruppe eingegangenen, in dieser Zeit wurde der Weltfussballer-Preis als «FIFA Ballon d'Or» vergeben. Seitdem gibt es wieder zwei Preise für den besten Fussballer.

Die Regularien bei der FIFA-Wahl sind andere als beim Ballon d'Or, über dessen Vergabe lediglich Journalisten entscheiden. Bei der FIFA wurde von den Nationaltrainern, den Captains der Nationalteams, Journalisten sowie von Fans weltweit gewählt. Die Abstimmung war bis zum 10. Dezember möglich. (hkl/sda/dpa)