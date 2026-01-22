Nebel-1°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Championship: Milutin Osmajic droht wegen Kopfstoss eine lange Sperre

Preston North End v Wrexham, Preston, UK - 26 August 2025 Milutin Osmajic of Preston North End during the EFL Carabao Cup round two match between Preston North End and Wrexham at Deepdale on 26 August ...
Milutin Osmajic sorgt aktuell für negative Schlagzeilen.Bild: www.imago-images.de

Beissen, Rassismus und nun ein Kopfstoss: Die Skandalakte von Milutin Osmajic

In der englischen Championship kam es am Dienstagabend beim Spiel zwischen Preston North End und Hull City zu einem Skandal, als Milutin Osmajic seinen Gegenspieler mit einem Kopfstoss niederstreckte. Es ist nicht die erste negative Aktion von Osmajic in den letzten Monaten.
22.01.2026, 18:2522.01.2026, 18:25

Der Skandal in der englischen Championship geschah am Dienstagabend, als das Spiel zwischen Preston North End und Hull City schon lange entschieden war. Hull City führte 3:0, als Preston-Stürmer Milutin Osmajic seinen Gegenspieler mit einem Kopfstoss niederstreckte. Der montenegrinische Nationalspieler wurde mit Rot direkt vom Platz geschickt und es droht ihm eine lange Sperre. Denn Osmajic ist ein Wiederholungstäter.

Im Oktober 2024 biss der 26-Jährige in der Partie gegen Blackburn einen Gegenspieler. Da der Schiedsrichter die Aktion nicht richtig gesehen hatte, zeigte er Osmajic nur die gelbe Karte. Im Nachhinein wurde der Stürmer für acht Partien gesperrt.

Nur wenige Monate später beleidigte Osmajic im FA Cup Burnley-Mittelfeldspieler Hannibal Majbri rassistisch und wurde nach einem langen Verfahren im November für neun zusätzliche Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Im fünften Spiel nach seiner Sperre folgt also bereits der nächste Aussetzer. Für Trainer Paul Heckingbottom ist der Kopfstoss «völlig inakzeptabel» und er kritisierte auch die Disziplin seines Spielers. «Es gibt eine Art und Weise, sich als Profifussballer zu verhalten, unabhängig davon, ob es sich um ein Tackling auf dem Spielfeld, Disziplin ausserhalb des Spielfelds oder auf dem Trainingsplatz handelt», stellt Heckingbottom klar.

Osmajic wird nach dem erneuten Vergehen für drei oder mehr Spiele gesperrt. Damit wird er seit Oktober 2024 schon mindestens 20 Partien aufgrund einer Sperre verpasst haben.

Wie SportsBoom berichtet, sucht der Verein bereits einen Ersatz für Osmajic und möchte den Skandalstürmer am liebsten noch in diesem Transferfenster verkaufen. (riz)

Interview
Spycher spricht über die grosse YB-Krise: «Die Geschichte der Titeljahre ist vorbei»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Eigentor: Brasilianischer Kartellboss enttarnt sich bei Fussballspiel selbst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Liebe: Alisha Lehmann steht jetzt auf einen Trash-TVler
Die Schweizer Social-Media-Königin Alisha Lehmann ist wieder verliebt: Auf Instagram zeigt sie sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite.
Nach dem endgültigen Aus ihrer On-Off-Beziehung mit dem brasilianischen Fussballer Douglas Luiz scheint Alisha Lehmann der Liebe eine neue Chance zu geben: An ihrem 27. Geburtstag macht ihr neuer Freund, der Brite Montel McKenzie, das auf Instagram publik. Die beiden zeigen sich auf Fotos beim gemeinsamen Kuscheln und Posieren. Lehmann kommentierte den Post mit «Love you» und Kussemoji.
Zur Story