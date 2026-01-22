Beissen, Rassismus und nun ein Kopfstoss: Die Skandalakte von Milutin Osmajic
Der Skandal in der englischen Championship geschah am Dienstagabend, als das Spiel zwischen Preston North End und Hull City schon lange entschieden war. Hull City führte 3:0, als Preston-Stürmer Milutin Osmajic seinen Gegenspieler mit einem Kopfstoss niederstreckte. Der montenegrinische Nationalspieler wurde mit Rot direkt vom Platz geschickt und es droht ihm eine lange Sperre. Denn Osmajic ist ein Wiederholungstäter.
During his time at Preston, Milutin Osmajic has received an 8 match ban for biting someone, a 9 match ban for racially abusing another player, and tonight he received a straight red card for m headbutting Hull’s John Lundstram.— Football Away Days (@FBAwayDays) January 20, 2026
Im Oktober 2024 biss der 26-Jährige in der Partie gegen Blackburn einen Gegenspieler. Da der Schiedsrichter die Aktion nicht richtig gesehen hatte, zeigte er Osmajic nur die gelbe Karte. Im Nachhinein wurde der Stürmer für acht Partien gesperrt.
Preston's Milutin Osmajic biting Blackburn's Owen Beck. Beck was red carded, Osmajic was shown a yellow 🤨 pic.twitter.com/RXNlmq6uMa— J (@Two_Pradista) September 22, 2024
Nur wenige Monate später beleidigte Osmajic im FA Cup Burnley-Mittelfeldspieler Hannibal Majbri rassistisch und wurde nach einem langen Verfahren im November für neun zusätzliche Spiele aus dem Verkehr gezogen.
Im fünften Spiel nach seiner Sperre folgt also bereits der nächste Aussetzer. Für Trainer Paul Heckingbottom ist der Kopfstoss «völlig inakzeptabel» und er kritisierte auch die Disziplin seines Spielers. «Es gibt eine Art und Weise, sich als Profifussballer zu verhalten, unabhängig davon, ob es sich um ein Tackling auf dem Spielfeld, Disziplin ausserhalb des Spielfelds oder auf dem Trainingsplatz handelt», stellt Heckingbottom klar.
Osmajic wird nach dem erneuten Vergehen für drei oder mehr Spiele gesperrt. Damit wird er seit Oktober 2024 schon mindestens 20 Partien aufgrund einer Sperre verpasst haben.
Wie SportsBoom berichtet, sucht der Verein bereits einen Ersatz für Osmajic und möchte den Skandalstürmer am liebsten noch in diesem Transferfenster verkaufen. (riz)