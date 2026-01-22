Milutin Osmajic sorgt aktuell für negative Schlagzeilen. Bild: www.imago-images.de

Beissen, Rassismus und nun ein Kopfstoss: Die Skandalakte von Milutin Osmajic

In der englischen Championship kam es am Dienstagabend beim Spiel zwischen Preston North End und Hull City zu einem Skandal, als Milutin Osmajic seinen Gegenspieler mit einem Kopfstoss niederstreckte. Es ist nicht die erste negative Aktion von Osmajic in den letzten Monaten.

Mehr «Sport»

Der Skandal in der englischen Championship geschah am Dienstagabend, als das Spiel zwischen Preston North End und Hull City schon lange entschieden war. Hull City führte 3:0, als Preston-Stürmer Milutin Osmajic seinen Gegenspieler mit einem Kopfstoss niederstreckte. Der montenegrinische Nationalspieler wurde mit Rot direkt vom Platz geschickt und es droht ihm eine lange Sperre. Denn Osmajic ist ein Wiederholungstäter.

Im Oktober 2024 biss der 26-Jährige in der Partie gegen Blackburn einen Gegenspieler. Da der Schiedsrichter die Aktion nicht richtig gesehen hatte, zeigte er Osmajic nur die gelbe Karte. Im Nachhinein wurde der Stürmer für acht Partien gesperrt.

Nur wenige Monate später beleidigte Osmajic im FA Cup Burnley-Mittelfeldspieler Hannibal Majbri rassistisch und wurde nach einem langen Verfahren im November für neun zusätzliche Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Im fünften Spiel nach seiner Sperre folgt also bereits der nächste Aussetzer. Für Trainer Paul Heckingbottom ist der Kopfstoss «völlig inakzeptabel» und er kritisierte auch die Disziplin seines Spielers. «Es gibt eine Art und Weise, sich als Profifussballer zu verhalten, unabhängig davon, ob es sich um ein Tackling auf dem Spielfeld, Disziplin ausserhalb des Spielfelds oder auf dem Trainingsplatz handelt», stellt Heckingbottom klar.

Osmajic wird nach dem erneuten Vergehen für drei oder mehr Spiele gesperrt. Damit wird er seit Oktober 2024 schon mindestens 20 Partien aufgrund einer Sperre verpasst haben.

Wie SportsBoom berichtet, sucht der Verein bereits einen Ersatz für Osmajic und möchte den Skandalstürmer am liebsten noch in diesem Transferfenster verkaufen. (riz)