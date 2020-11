Sport

Fussball

Eben noch im Final, jetzt droht das Aus – PSG braucht Sieg gegen Leipzig



Bild: keystone

Eben noch im Final, jetzt droht schon das Aus – PSG braucht Sieg gegen Leipzig

Paris Saint-Germain ist in der Champions League unter Zugzwang. Der Finalist der Vorsaison benötigt gegen RB Leipzig einen Sieg, um fürs Weiterkommen nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Die Ausgangslage:

Mit nur drei Punkten und einem Sieg aus den ersten drei Gruppenspielen steht das Pariser Starensemble mit dem Rücken zur Wand. «Der Druck liegt nach dem Hinspiel bei PSG», hielt Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann fest. Der Bundesligist hat das erste Duell 2:1 gewonnen. Nagelsmann betont, es sei nun wichtig, nachlegen zu können: «Wir sind in der besseren Ausgangssituation, aber die können wir nur halten, wenn wir den direkten Vergleich gewinnen.»

Die Chancen der Leipziger auf einen neuerlichen Coup sind diesmal auch darum kleiner, weil die Franzosen im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen wieder auf Kylian Mbappé und Neymar zählen können.

Bild: keystone

«Neymar ist fest entschlossen. Er wird in der Startelf stehen», kündigte PSG-Trainer Thomas Tuchel an. Nagelsmann betonte: «Wir brauchen wegen der Rückkehr der beiden eine besonders gute Leistung. Man hat gesehen, dass sie dem Spiel von Paris eine besondere Note geben können.»

Leipzigs Innenverteidiger Ibrahima Konaté ist gebürtiger Pariser und sagt über die Mbappé und Neymar: «Das sind zwei sehr grosse Spieler, aber es spielen elf gegen elf. Sie haben ihre Waffen, wir haben unsere.»

Die anderen Gruppen heute

In der Gruppe F könnten Borussia Dortmund (zuhause gegen Brügge) und Lazio Rom (zuhause gegen Zenit St.Petersburg) grosse Schritte in Richtung Achtelfinals machen. «Mit drei Punkten gegen Brügge wären wir in einer guten Ausgangslage für die letzten beiden Spiele. Dafür werden wir alles tun», verspricht Dortmunds Schweizer Nationalverteidiger Manuel Akanji.

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko könnte zum jüngsten Champions-League-Spieler der Geschichte avancieren – sofern Lucien Favre ihn bringt. Der Trainer will erst nach dem Aufwärmen heute Morgen entscheiden, ob er den Stürmer, der letzte Woche seinen 16. Geburtstag und am Samstag sein Bundesliga-Debüt feierte, in den Kader nimmt. «Wir sind vorne sehr, sehr viele. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir werden sehen», sagte Favre gestern und liess sich wie meistens nicht in die Karten blicken.

Ähnlich ist die Auslangslage für den FC Barcelona und Juventus Turin in der Gruppe G. Den schwächelnden Spaniern ohne Lionel Messi, der geschont wird, würde ein Remis im Auswärtsspiel bei Dynamo Kiew reichen, Juventus wäre mit einem Sieg über Ferencvaros Budapest so gut wie weiter.

Mehr Fussball:

In der Gruppe E sind Chelsea und der FC Sevilla (bei Krasnodar) kaum mehr abzufangen, wenn beide gleichzeitig nicht verlieren. Chelsea tritt bei Rennes an, Sevilla in Krasnodar. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993 Wenn ein Date kommentiert würde wie ein Sport-Event Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter