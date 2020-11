Sport

Fussball

Moukoko: Die 25 jüngsten Bundesliga-Debütanten und was aus ihnen wurde



Das mögliche Debüt von Youssoufa Moukoko ist das grosse Thema vor dem Bundesliga-Wochenende. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag könnte Dortmunds Sturmjuwel am Samstag erstmals in der Bundesliga auflaufen. Der BVB spielt bei Hertha BSC.

Ein Blick ins Archiv zeigt, dass Borussia Dortmund nicht erst seit heute auf die Jugend setzt, wenn die sich aufdrängt. Und der Rückblick zeigt auch, dass sich sehr viele der Spieler, die schon ganz jung in der Bundesliga debütierten, später auch durchsetzten und grosse Karrieren hatten oder immer noch haben.

Antonis Aidonis

Alter: 17 Jahre, 5 Monate, 19 Tage

Debüt: 2018

Für: VfB Stuttgart



Der Innenverteidiger hat mit 19 Jahren noch Zeit, der Durchbruch auf höchster Ebene ist ihm noch nicht gelungen. Aidonis ist nach wie vor beim VfB, kam in dieser Saison aber erst im Regionalliga-Team zum Einsatz.



Mario Götze

Alter: 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage

Debüt: 2009

Für: Borussia Dortmund



Schoss Deutschland 2014 mit seinem Treffer zum 1:0 in der Verlängerung gegen Argentinien zum WM-Titel – mehr geht nicht. Da war Götze gerade mal 22 Jahre alt. Neu bei PSV Eindhoven zeigte seine Formkurve zuletzt wieder nach oben, sogar über eine Rückkehr ins Nationalteam wurde spekuliert.

Dirk Drescher

Debüt: 1985

Für: VfL Bochum



War die Nummer 3 und durfte nach Nürnberg mitreisen, weil der Stammgoalie verletzt war. Als dessen Ersatz nach 25 Minuten Rot sah, kam Drescher unverhofft zum Debüt. Er gewann mit Bochum 1:0 in Nürnberg – und spielte danach nie wieder in der Bundesliga.

Timo Werner

Alter: 17 Jahre, 5 Monate, 11 Tage

Debüt: 2013

Für: VfB Stuttgart



Ist längst etablierter Nationalspieler. Werner schoss in 222 Bundesliga-Spielen für Stuttgart und Leipzig 91 Tore, wechselte im Sommer für über 50 Millionen Euro zu Chelsea. Dort steht er nach zwölf Spielen bei acht Treffern.

Max Meyer

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 29 Tage

Debüt: 2013

Für: Schalke 04



Der offensive Mittelfeldspieler schaffte es schon als 19-Jähriger in die Nationalmannschaft, doch später geriet die Karriere ins Stocken. Sein Abgang bei Schalke wurde 2018 zur Schlammschlacht. Meyer, dessen Berater ihn als Verstärkung für die besten Klubs der Welt angekündigt hatte, wechselte ablösefrei zu Crystal Palace. Dort ist er immer noch, doch er wurde in dieser Saison noch nie eingesetzt und sass zuletzt nur noch auf der Tribüne.

Levin Öztunali

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 29 Tage

Debüt: 2013

Für: Bayer Leverkusen



Der Enkel des deutschen Fussballidols Uwe Seeler legt eine schöne Bundesliga-Karriere hin: Für Leverkusen, Werder Bremen und aktuell Mainz 05 hat er bislang 159 Spiele in der höchsten Liga absolviert. Den Sprung ins Nationalteam schaffte der Offensivspieler, der für sämtliche Nachwuchs-Auswahlen des DFB insgesamt 74 Mal auflief, indes nicht.

Marc-André Kruska

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 15 Tage

Debüt: 2004

Für: Borussia Dortmund



Er wurde Meister und Pokalsieger – leider nicht mit Dortmund in Deutschland, sondern mit Düdelingen in Luxemburg. Kruska deshalb als «gescheiterten» Profi zu bezeichnen, wäre allerdings verkehrt, schliesslich bestritt er für den BVB 98 Bundesliga-Spiele.

Lennart Hartmann

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 14 Tage

Debüt: 2008

Für: Hertha BSC



3 Bundesliga-Einsätze stehen auf seinem Konto – Hartmann hat es nicht geschafft, sich in Deutschlands Fussball-Beletage einzunisten. Er brach die Profilaufbahn später wegen Hüftproblemen ab, setzte auf ein Jura-Studium und spielte nebenbei bei diversen Hauptstadtklubs: Babelsberg, Tennis Borussia, Altglienicke, Berlin United und aktuell der sechstklassige BFC Preussen, wo Weltmeister Thomas Hässler sein Trainer ist.

Christian Pulisic

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 12 Tage

Debüt: 2016

Für: Borussia Dortmund



Der Amerikaner gilt längst als DIE grosse Nummer, um den Weltsport Nummer 1 in den USA auf ein neues Popularitäts-Niveau zu hieven. Nachdem Pulisic die Bundesliga schwindlig gedribbelt hatte, wechselte er 2019 zu Chelsea. Dort wirbelt der 22-Jährige an der Seite anderer Toptalente.



Christian Wück

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 11 Tage

Debüt: 1990

Für: 1. FC Nürnberg



Stürmer Wück (168 Bundesliga-Einsätze) wurde zunächst häufig als Joker eingesetzt, erzielte dabei regelmässig Tore und wurde so ein Kandidat für Bayern München und den BVB. Doch er wechselte nach vier Jahren in Nürnberg schliesslich zu Karlsruhe, weiter zu Wolfsburg und Bielefeld, ehe er seine Karriere bereits 29-jährig als Sportinvalide abbrechen musste. Seit 2012 ist er Nachwuchs-Nationaltrainer, aktuell coacht er Deutschlands U15.

Kai Havertz

Alter: 17 Jahre, 4 Monate, 4 Tage

Debüt: 2015

Für: Bayer Leverkusen



Bislang ging es nur steil bergauf in der Karriere des Offensivspielers. Havertz wurde zum jüngsten Spieler mit mehr als 100 Bundesliga-Spielen, wechselte in diesem Sommer für rund 80 Millionen Euro zu Chelsea.

Christian Wörns

Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 30 Tage

Debüt: 1989

Für: Waldhof Mannheim



66 Länderspiele, 469 Bundesligaspiele, Meister, Pokalsieger – der Innenverteidiger hat eine glänzende Karriere hingelegt. Fies für ihn, dass er in Deutschland vor allem für eine Szene bekannt ist: An der WM 1998 sah er im Viertelfinal gegen Kroatien noch vor der Pause Rot für ein Foul an Davor Suker, die Deutschen verloren 0:3 und mussten nach Hause.

Marc Stendera

Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 27 Tage

Debüt: 2013

Für: Eintracht Frankfurt



Der zentrale Mittelfeldspieler nimmt derzeit beim FC Ingolstadt in der 3. Liga einen Anlauf, die Karriere neu zu lancieren, nachdem er vergangene Saison noch bei Hannover in der 2. Bundesliga spielte. Ein Kreuzbandriss 2016 brachte die Karriere von Stendera, der für Eintracht Frankfurt 89 Pflichtspiele absolvierte, ins Straucheln.

Julian Draxler

Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 26 Tage

Debüt: 2011

Für: Schalke 04



Als er zum Debüt für Ivan Rakitic eingewechselt wurde, hatten sie wohl nur noch eine Hose von Reiner Callmund da … Das hielt Draxler nicht davon ab, eine tolle Karriere zu lancieren. 2014 wurde er Weltmeister, mittlerweile ist er 56-facher Nationalspieler und verdient sein Geld beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain.

Jamal Musiala

Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 25 Tage

Debüt: 2020

Für: Bayern München



Nie debütierte ein Bayern-Spieler in der Bundesliga jünger als Musiala im Juni, nie schoss ein Bayern-Spieler in der Bundesliga jünger ein Tor (am ersten Spieltag beim 8:0 gegen Schalke). Schritt für Schritt geht es aufwärts für den in Stuttgart geborenen Engländer, der vor einem Jahr von Chelsea kam.

Maximilian Beier

Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 22 Tage

Debüt: 2020

Für: TSG Hoffenheim



Vergangene Saison durfte der Mittelstürmer bei Teileinsätzen sechs Mal Bundesligaluft schnuppern. In der aktuellen Spielzeit reichte es Beier erst für die Regionalliga, doch mit 18 Jahren hat er noch Zeit.

Simon Asta

Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 17 Tage

Debüt: 2018

Für: Augsburg



Nach einem Kreuzbandriss im Januar 2020 befindet sich Asta auf dem Weg zurück. Der Aussenverteidiger schaffte es in dieser Saison deshalb nicht in den Bundesliga-Kader. Er wechselte deshalb im Oktober in die 2. Bundesliga zu Greuther Fürth, in der Hoffnung, dort Spielpraxis zu bekommen. Bisher erhielt er jedoch noch keine Chance.

Josha Vagnoman

Alter: 17 Jahre, 2 Monate, 27 Tage

Debüt: 2018

Für: Hamburger SV



Zum Einstand gab es für den Verteidiger gleich eine 0:6-Klatsche bei den Bayern. Trainer Bernd Hollerbach brachte den Youngster beim Stand von 0:4 zwanzig Minuten vor Schluss. Weil der HSV wenig später abstieg, hat Vagnoman weiter diesen einen Bundesliga-Einsatz auf seinem Konto. Er spielt nach wie vor in Hamburg, wo er in der 2. Bundesliga zwischen Platz und Ersatzbank pendelt.

Jude Bellingham

Alter: 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage

Debüt: 2020

Für: Borussia Dortmund



Der Engländer hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Im Sommer wechselte er für 23 Millionen Euro von Birmingham City – wo er jüngster Torschütze der Klubgeschichte ist – zum BVB. Dort spielt Bellingham im zentralen Mittelfeld häufig von Beginn an, was ihm unlängst die erste Berufung ins Nationalteam einbrachte.



Giovanni Reyna

Alter: 17 Jahre, 2 Monate, 5 Tage

Debüt: 2020

Für: Borussia Dortmund



Gleich noch ein aktueller BVB-Jubel. Der Amerikaner wurde im vergangenen Sommer für die U19-Mannschaft verpflichtet und schon ein halbes Jahr später ins A-Team befördert. Momentan ist Reyna, dessen Vater Claudio in Bundesliga und Premier League spielte und 114 Länderspiele für die USA bestritt, nicht aus Dortmunds Offensive wegzudenken. Er lief in dieser Saison in jedem Pflichtspiel auf.

Ibrahim Tanko

Alter: 17 Jahre, 1 Monat, 30 Tage

Debüt: 1994

Für: Borussia Dortmund



Der Jungspund wurde mit dem BVB zwei Mal Meister und gehörte 1997 zum Team, das die Champions League gewann – im Final stand er jedoch nicht im Kader. Bei Tanko bleibt der Eindruck, dass mehr möglich gewesen wären als 109 Bundesliga-Spiele mit bloss sechs Toren und 10 Länderspiele für Ghana. 23-jährig blieb er als Kiffer in einer Dopingkontrolle hängen und wurde zu Freiburg abgeschoben.

Jürgen Friedl

Alter: 17 Jahre, 26 Tage

Debüt: 1976

Für: Eintracht Frankfurt



Als Goalie Nummer 4 gehörte er gegen Hannover 96 zum Aufgebot. Dann verletzte sich aber der eigentliche Ersatztorhüter der Frankfurter, Peter Kunter (der häufig als Dr. Kunter geführt wurde, weil er Zahnarzt war), und Friedl kam zum Debüt. Er schaffte es noch auf zwei weitere Bundesliga-Teileinsätze. Ein Wechsel in die Schweiz scheiterte möglicherweise an seinem Spitznamen: «Fuzzy».

Florian Wirtz

Alter: 17 Jahre, 15 Tage

Debüt: 2020

Für: Bayer Leverkusen



Kaum hatte die «Werkself» ihr Juwel Havertz verloren, stand scheinbar schon sein Nachfolger bereit. Wirtz ist ein Offensivspieler, der auch gegen hinten enorm viel arbeitet. Er ist technisch stark, schnell, und einer, der «mit Feuer» spielt. Wie Florian Wirtz spielt übrigens auch seine zwei Jahre ältere Schwester Juliane in der Bundesliga und wie der Bruder in der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft.



Yann Aurel Bisseck

Alter: 16 Jahre, 11 Monate, 28 Tage

Debüt: 2017

Für: 1. FC Köln



Obwohl er in neun Tagen erst 20 Jahre alt wird, hat der Abwehrspieler schon eine bewegte Laufbahn hinter sich. Nach insgesamt drei Bundesliga-Einsätzen rund um den 17. Geburtstag herum liess sich der 1,94 m grosse Bisseck von Köln schon drei Mal ausleihen. Weder bei Holstein Kiel, noch bei Roda Kerkrade und bei seinem jetzigen Arbeitgeber Vitoria Guimaraes war er unverzichtbar.



Nuri Sahin

Alter: 16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag

Debüt: 2005

Für: Borussia Dortmund



BVB, Real Madrid, FC Liverpool – Sahin spielte bei Weltklubs. Wobei er in Madrid und Liverpool nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus kam. Die mit Abstand beste Zeit hatte er vorher und nachher in Dortmund, für die «Schwarz-Gelben» lief Sahin in 274 Pflichtspielen auf, wurde Meister und Pokalsieger. In diesem Sommer wechselte der mittlerweile 32-Jährige erstmals in die Heimat seiner Eltern, der 52-fache türkische Nationalspieler spielt für Antalyaspor.



«Vor dem ersten Bundesligaspiel sagte mir Bert van Marwijk zwei Tage vorher Bescheid. Es war nicht so, dass ich Bammel hatte. Doch dann ging der Start nach hinten los: Ich bekam früh eine Gelbe Karte und dann auch noch einen Beinschuss. Danach lief es aber ganz gut.» Kicker

Dass er seinen Rekord als jüngster Bundesliga-Spieler der Geschichte wohl an Youssoufa Moukoko verlieren wird, macht Sahin überhaupt nicht traurig. Dem «Kicker» sagte er: «Es macht mich glücklich, dass es einer von uns ist, auch jemand, den ich kenne. Wir stehen schon länger unregelmässig in Kontakt.» Moukoko schreibe ihm seit einigen Jahren und bitte ihn auch ab und an um einen Ratschlag.

Gut für den Youngster sei, dass er besser darauf vorbereitet sei, was bei einem Rekord-Debüt alles auf ihn hereinprassle. Bei Moukoko mache er sich deswegen aber keine Sorgen: «Was mir bei Youssoufa gefällt, ist sein extremer Fokus auf den Fussball. Ich bin sicher, dass er aufpasst, diesen Fokus zu behalten. Wenn man mit ihm redet, hört sich das alles schon sehr reif an.» Dennoch gibt ihm Sahin auch warnende Worte mit auf den Weg: «Bisher scheint bei Youssoufa nur die Sonne, Regentage hatte er bisher nicht. Aber diese Regentage werden kommen. Wichtig ist dann, dass man Leute um sich hat, die einen begleiten und einem bewusst machen, dass negative Schlagzeilen dazugehören.»

