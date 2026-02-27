Pius Suter brillierte beim Sieg der St. Louis Blues mit drei Skorerpunkten. Bild: www.imago-images.de

Suter bei Sieg in NHL grandios + Josi mit Assist + Devils weiterhin desolat

Pius Suter hat mit den St. Louis Blues im ersten Spiel nach der Olympiapause einen grossen Abend. Der Zürcher steuert zum 5:1-Sieg gegen Seattle ein Tor und zwei Assists bei. Von den restlichen Schweizern ist in der NHL-Nacht nur Roman Josi siegreich.

St. Louis – Seattle 5:1

Pius Suter (STL), 1 Tor, 2 Assists, 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 15:33 TOI

Zwölf Punkte müssen die St. Louis Blues in den verbleibenden 24 Spielen noch aufholen, um es in die Playoffs zu schaffen. Gegen die Seattle Kraken, die aktuell im Westen den letzten Playoff-Platz belegen, machten sie zumindest einen ersten Schritt.

Pius Suter erzielte zu Beginn des Schlussdrittels mit seinem achten Saisontreffer das 4:1, zuvor hatte er dem Hattrick-Torschützen Dylan Holloway zweimal assistiert. Der 29-jährige Zürcher wurde hinter Holloway als zweitbester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Nashville – Chicago 4:2

Roman Josi (NSH), 1 Assist, 2 Blocks, 25:25 TOI

Vom Ausrutscher Seattles profitieren konnten die Nashville Predators. Sie liegen nach einem 4:2-Sieg in Chicago nur noch zwei Punkte hinter den Playoff-Rängen. Ihr Schweizer Captain Roman Josi liess sich beim Siegtor zum 3:2 seinen 29. Assist der Saison gutschreiben.

Pittsburgh – New Jersey 4:1

Nico Hischier (NJ), 4 Schüsse, 1 Check, 18:00 TOI

Timo Meier (NJ), 4 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, 16:30 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 3 Blocks, 1 Check, 17:07 TOI



Niederlagen gab es für die weiteren Schweizer. Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren 1:4 gegen Pittsburgh und damit bereits wieder zum zweiten Mal nach dem Unterbruch und insgesamt zum fünften Mal in Folge. «Frustrierend», meinte Hischier. «Ich hasse es zu verlieren. So macht es keinen Spass.» Die mit hohen Ambitionen gestarteten Devils liegen im Osten auf dem zweitletzten Platz, die Playoffs liegen in weiter Ferne.

Carolina – Tampa Bay 5:4

Janis Moser (TB), 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Check, 19:42 TOI

Verteidiger Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning 4:5 in Carolina. Die Gäste gerieten früh ins Hintertreffen. Schon nach knapp sieben Minuten lag Tampa Bay 0:3 hinten, danach drehte das Team aus Florida aber auf. In der zweiten Minute des Mitteldrittels gelang der Ausgleich, Moser liess sich beim Tor zum 2:3 einen Assist gutschreiben. Auch auf den erneuten Führungstreffer hatten die Lightning noch eine Antwort, im Schlussdrittel gelang Sebastian Aho dann aber der entscheidende Treffer für die Carolina Hurricanes. Tampa Bay kann sich die Niederlage leisten, es führt die Tabelle im Osten noch immer an.

San Jose – Calgary 1:4

Philipp Kurashev (SJ), 3 Schüsse, 15:18 TOI

Für die San Jose Sharks gab es im ersten Spiel nach der Olympia-Pause die fünfte Niederlage in Folge. Trotz Führung unterlagen sie den Calgary Flames aufgrund von drei Gegentoren im Schlussdrittel 1:4. Dennoch bleibt die Playoff-Qualifikation eine Möglichkeit. Nur fünf Punkte trennen das Team von Philipp Kurashev von Seattle auf Platz 8, und die Sharks haben noch zwei Spiele weniger auf dem Konto. Zur Erinnerung: In der NHL gibt ein Sieg immer zwei Punkte.

Vor dem Schlussspurt im Kampf um die Playoffs wären Pius Suter und Goalie Akira Schmid (Vegas Golden Knights) die einzigen Schweizer, deren Saison nach aktuellem Stand nicht nach der Regular Season zu Ende geht. (nih/sda)