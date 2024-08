Vor Champions-League-Spielen wird neu eine leicht veränderte Hymne gespielt. Bild: keystone

Hörst du den Unterschied? Die Champions League bekommt eine «neue» Hymne 🎵

Zur neuen Saison wird der Modus der Champions League revolutioniert – und auch die Hymne bekommt einen neuen Anstrich.

Wenn die neue Spielzeit der Champions League startet, erwartet Fussballfans ein Wettbewerb, den es so zuvor bislang nicht gegeben hat. 36 statt 32 Mannschaften, eine Liga anstelle von acht Gruppen, kein Abstieg in die Europa League und weitere Änderungen hält die Saison 2024/25 sowohl für Teams als auch Zuschauer bereit.

Und die UEFA hat sich noch mehr einfallen lassen. So wurde die Hymne der Königsklasse verändert. Die Anpassungen sind nur gering, jedoch ist in der aktualisierten Version, die der Verband veröffentlicht hat, sowohl das Tempo erhöht als auch der Gesang in den Vordergrund gerückt worden. Dadurch soll der Hymne ein moderner Anstrich verpasst werden.

Die ursprüngliche Champions-League-Hymne wurde zur ersten Austragung des Wettbewerbs in der Saison 1992/93 vom Engländer Tony Britten komponiert und basiert auf dem Stück «Zadok The Priest» von Georg Friedrich Händel aus dem Jahr 1727. Der Songtext besteht aus drei Sprachen: deutsch, französisch und englisch. Im Refrain heisst es: «Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions.»

Zum Vergleich die alte Hymne. Video: YouTube/Minecraftsv100

Die Hymne geniesst bei Fans wie Spielern ikonischen Status und wird jeweils beim Einlaufen der Teams vor den Partien abgespielt. Besonders in Stadien von Klubs, die nicht regelmässig in der Champions League spielen, sorgt die Hymne oft für Gänsehautmomente. Ob diese in dieser Saison auch in der Schweiz zu hören ist, hängt davon ab, wie sich YB am nächsten Dienstag bei Galatasaray Istanbul schlägt. Die Berner gehen mit einem 3:2-Vorsprung ins Rückspiel der Playoffs.

Die Ligaphase der Champions League beginnt dann am 17. September. (nih/t-online)