Marokko und Hidschab-tragende Benzina schreiben WM-Geschichte

Südkorea – Marokko 0:1

Marokko rehabilitiert sich an der WM 2023 in Australien und Neuseeland für die 0:6-Auftaktniederlage gegen Deutschland. In einer über weite Strecken ereignislosen Partie setzten sich die Nordafrikanerinnen gegen Südkorea 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel bereits in der 6. Minute durch Ibtissam Jraidi. Es ist der erste Sieg an einer WM der Frauen für das afrikanische Land, das sich in diesem Jahr das erste Mal qualifiziert hat.

Auch wenn die Partie nicht sonderlich viel Spektakel bot, geht sie in die Geschichte ein: Als erste Fussball-Spielerin bei einem WM-Turnier der Frauen lief Marokkos Verteidigerin Nouhaila Benzina mit einem Hidschab auf dem Kopf auf.

Marokko hat nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto und kann weiter von der Achtelfinalqualifikation träumen. Südkorea belegt mit zwei Niederlagen den letzten Platz in der Gruppe H. Am Sonntagmittag (11.30 Uhr) treffen im anderen Gruppenspiel mit Deutschland und Kolumbien die beiden siegreichen Teams der ersten Runde aufeinander.

Deutschland – Kolumbien (11.30 Uhr)

