FCB im Umbruch und Luzern ohne Jashari – so starten die Klubs in die Europacup-Quali

In der Qualifikation für die Conference League finden am Donnerstag die Hinspiele der 2. Runde statt. Basel und Luzern treffen auf Teams, die sich bereits mitten im Liga-Alltag befinden.

Sowohl Basel als auch Luzern zeigten beim Saisonauftakt in der Super League am Samstag bescheidene Leistungen. Der FCB verlor in St. Gallen 1:2, der FCL kam in Winterthur zu einem glücklichen 0:0. Bei beiden Teams war klar ersichtlich, dass es in der Sommerpause zu Umbrüchen gekommen war. Nach Abgängen von mehreren Leistungsträgern der letzten Saison befinden sich die Mannschaften noch in der Findungsphase.