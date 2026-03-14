Kaum auf dem Platz, traf Harry Kane (links) – aber das Tor zählte nicht. Bild: keystone

Arsenal baut Vorsprung dank späten Toren aus +++ Leverkusen knöpft Bayern Remis ab

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Bundesliga

Leverkusen – Bayern München 1:1

Bayern München wendete in der 26. Runde der Bundesliga in Unterzahl die zweite Niederlage ab. Der Meister holte bei Bayer Leverkusen zu zehnt ein 1:1 und beendete die Partie schliesslich zu neunt.

Aleix Garcia überwand Bayerns Goalie Nummer 3, Sven Ulreich, mit dem ersten, unhaltbar abgelenkten Schuss in der 6. Minute. 20 Minuten vor Schluss glich Luis Diaz für die lange in Unterzahl spielenden Gäste aus. Die vogelwilde Schlussphase brachte keine Tore mehr.

Eine direkte Rote Karte gegen Nicolas Jackson, der in der Startelf den Platz des nach einer Wadenverletzung noch leicht angeschlagenen Harry Kane einnahm, erschwerte den Bayern die Aufholjagd mehr eine Halbzeit lang. Der Senegalese traf Martin Terrier in der 41. Minute bei einer missglückten Grätsche mit gestrecktem Bein über dem Knöchel.

Diaz' Ausgleich war Bayerns dritter Treffer an diesem Nachmittag. Die ersten zwei wurden wegen Handberührungen in der Entstehung aberkannt. Wegen einer Schwalbe musste in der 84. Minute auch der bereits verwarnte Diaz vom Platz. Leverkusens vermeintlicher Siegtreffer gegen neun Bayern durch Jonas Hofmann in der Nachspielzeit zählte wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung nicht. Für die Münchner wäre es erst die zweite Niederlage der Bundesliga-Saison nach jener gegen Augsburg im Januar gewesen.

Bayer Leverkusen – Bayern München 1:1 (1:0)

Tore: 6. Garcia 1:0. 69. Diaz 1:1. - Bemerkungen: Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). 42. Rote Karte gegen Jackson (Bayern München). 84. Gelb-Rote Karte gegen Diaz (Bayern München).

Dortmund – Augsburg 2:0

Borussia Dortmund mit Goalie Gregor Kobel gewann zuhause gegen Augsburg mit Fabian Rieder und Cédric Zesiger dank Toren von Karim Adeyemi (13.) und dem 18-jährigen Verteidiger Luca Reggiani. Bayerns Vorsprung auf den ersten Verfolger verkleinerte sich damit auf immer noch komfortable neun Punkte.



Borussia Dortmund – Augsburg 2:0 (1:0)

Tore: 13. Adeyemi 1:0. 59. Reggiani 2:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Kobel, Augsburg mit Zesiger und Rieder.

Frankfurt – Heidenheim 1:0

Bei Eintracht Frankfurt nutzte Aurèle Amenda die Abwesenheit von Stammspieler Arthur Theate zu einer weiteren überzeugenden Leistung. Mit dem 22-jährigen Schweizer Innenverteidiger blieb die Überraschungsmannschaft der Vorsaison zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor und holte gegen das Schlusslicht Heidenheim den dritten Heimsieg in Folge.

Eintracht Frankfurt – Heidenheim 1:0 (0:0)

Tor: 53. Kalimuendo 1:0. - Bemerkungen: Frankfurt mit Amenda, Heidenheim ohne Stergiou (verletzt). 73. Gelb-Rote Karte gegen Koch (Frankfurt).

Hoffenheim – Wolfsburg 1:1

Im Abstiegskampf verpasste der VfL Wolfsburg beim Einstand von Trainer Dieter Hecking beim Tabellendritten Hoffenheim einen Befreiungsschlag. Konstantinos Koulierakis brachte Wolfsburg in der 65. Minute nach einen Corner in Führung, in der 83. Minute glich Grischa Prömel für das drückend überlegene Heimteam aus.

Hoffenheim – Wolfsburg 1:1 (0:0)

Tore: 64. Koulierakis 0:1. 83. Prömel 1:1.

Hamburger SV – 1. FC Köln 1:1 (1:1)

Tore: 39. Fábio Vieira 1:0. 45. Saïd El Mala 1:1. - Bemerkungen: HSV mit Muheim, Köln ohne Schmied (verletzt).

Premier League

Arsenal ist dem Meistertitel einen weiteren Schritt näher gerückt. Die Londoner gewannen zuhause gegen Everton dank späten Toren von Viktor Gyökeres (89. Minute) und dem 16-jährigen Max Dowman (97.) 2:0.

Verfolger Manchester City musste sich drei Tage nach dem 0:3 bei Real Madrid im Hinspiel der Sechzehntelfinals in der Champions bei West Ham mit einem 1:1 begnügen und liegt nun neun Punkte hinter den Gunners, die ein Spiel mehr absolviert haben. Für das seit Ende 2019 von Mikel Arteta wieder zum Titelanwärter geformte Arsenal wäre es der erste Meistertitel 2004.

Granit Xhaka bezog mit Sunderland sechs Tage nach dem Aus im FA Cup gegen den Drittligisten Port Vale einen weiteren Dämpfer. Der so formidabel in die Saison gestartete, aber in den letzten Wochen aus dem Tritt geratene Aufsteiger verlor zuhause gegen Brighton & Hove Albion 0:1 und rutschte auf Platz 13 ab.

Serie A

Inter – Atalanta 1:1

Inter Mailand lässt in der Serie A eine Woche nach der Derby-Niederlage gegen die AC Milan erneut Federn. Der Leader muss sich zuhause gegen Atalanta Bergamo nach Führung mit einem 1:1 begnügen.

Mit Yann Sommer und Manuel Akanji in der Startelf brachte Francesco Esposito Inter nach 26 Minuten in Führung. In der 82. Minute, kurz nach Akanjis Auswechslung, rette Nikola Krstovic den Gästen im lombardischen Duell einen Punkt.

Dem Stadtrivalen Milan bietet sich damit am Sonntag bei Lazio Rom die Möglichkeit, bis auf fünf Punkte zum Leader aufzuschliessen. Nach dem Aus in den Sechzehntelfinals der Champions League hat Inter in dieser Saison noch zwei Titelchancen. Im Cup steht die Mannschaft von Trainer Christian Chivu in den Halbfinals.

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)