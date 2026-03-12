Stuttgart verliert zu Hause gegen Porto + Freuler fast mit dem Siegtreffer im Hinspiel

Europa League

Stuttgart – Porto 1:2

Der VfB Stuttgart verliert das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Porto mit 1:2. Stuttgart bezahlte vor Heimpublikum in der ersten Halbzeit teuer für zwei Fehler im Aufbauspiel, welche vom Tabellenführer der portugiesischen Liga eiskalt ausgenutzt wurden.

Der Doppelschlag von Porto. Video: SRF

Mehr als der Anschlusstreffer durch Deniz Undav kurz vor der Pause wollte dem über weite Strecken spielbestimmenden Vierten der Bundesliga, bei dem Luca Jaquez in den letzten 20 Minuten zum Einsatz kam, nicht gelingen. Der vermeintliche Ausgleich durch Angelo Stiller wurde wegen Abseits zurückgenommen.

Bologna – AS Rom 1:1

Remo Freuler spielte bei Bologna wie gewohnt durch. Der Mittelfeldspieler war im italienischen Duell mit der AS Roma in der Nachspielzeit nahe dran am Lucky Punch. Sein Schuss aus der Distanz ging jedoch knapp drüber, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 resultierte.

Remo Freuler verpasste den Siegtreffer nur knapp. Bild: www.imago-images.de

Panathinaikos Athen – Betis Sevilla 1:0

Betis Sevilla mit Ricardo Rodriguez muss im Rückspiel in einer Woche vor Heimpublikum eine 0:1-Hypothek gegen Panathinaikos Athen wettmachen. Der Schweizer Nationalspieler stand bis zur 69. Minute auf dem Platz. Der einzige Treffer der Partie fiel in der 88. Minute. Vicente Taborda verwandelte einen Elfmeter. (riz/sda)