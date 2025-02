Stierli kämpft mit Jonsdottir. Bild: keystone

Schweizerinnen starten mit Remis gegen Island ins Länderspieljahr

Das Schweizer Nationalteam der Frauen trennt sich in der 1. Runde der Liga A der Nations League remis von Island. In einer ausgeglichenen Partie im Zürcher Letzigrund gelingt keinem Team ein Treffer.

Nach der heftigen Klatsche gegen Deutschland (0:6) und der ehrenhaften Niederlage in England (0:1) stellte Nationaltrainerin Pia Sundhage ihr Team im ersten Spiel des neuen Jahres auf mehreren Positionen um. Captain Lia Wälti kehrte nach überstandener Verletzung ebenso zurück wie Abwehrchefin Luana Bühler. Die routinierten Spielerinnen gaben dem Team die gewünschte Stabilität.

In der Offensive konnten die Schweizerinnen den Ausfall von Géraldine Reuteler nicht kaschieren. Die so prächtig aufgelegte Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt musste kurzfristig wegen muskulärer Beschwerden passen und fehlte augenscheinlich.

Wälti umgeht Isländerin Jonsdottir. Bild: keystone

Gegen die kompakt stehenden Isländerinnen tat sich das Team von Sundhage schwer, Offensivaktionen zu kreieren. Mal fehlte es an der Präzision, mal an der Durchschlagskraft, oft auch einfach an einer zündenden Idee.

Einzig Sydney Schertenleib versprühte Torgefahr. Die 18-Jährige, die am Sonntag für den FC Barcelona in ihrem fünften Spiel zum ersten Mal getroffen hatte, stellte immer wieder ihre technischen Fertigkeiten unter Beweis. Zählbares schaute dabei jedoch nicht heraus. Zweimal scheiterte Schertenleib aus aussichtsreicher Position. Einmal fehlte ihr die Genauigkeit im Zuspiel auf Iman Beney, nachdem sie sich im Strafraum sehenswert durchgesetzt hatte.

Die Isländerinnen hatten zwar weniger Ballbesitz, aber mehr Strafraumszenen und Abschlüsse zu verzeichnen. Wirklich gefährlich wurde es für Elvira Herzog im Schweizer Tor jedoch ebenfalls nur selten.

Folgerichtig trennten sich die beiden Teams im ersten von drei Duellen innerhalb von vier Monaten torlos. Die Weltnummer 14 ist nicht nur in der Nations League Gegner der Schweiz, sondern auch an der Heim-EM im Sommer.

Am Dienstag trifft die SFV-Auswahl im Rahmen der 2. Runde der Nations League in Stavanger auf Norwegen. (sda)