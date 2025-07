Luke Littler eroberte die Darts-Welt – alles gelingt ihm aber nicht. Bild: keystone

Schon wieder rasselt Darts-Weltmeister Littler durch den Auto-Theorietest

Es ist zum Mäusemelken: Im Darts macht Luke «The Nuke» Littler ja keiner was vor. Schliesslich wurde er Anfang Januar noch vor seinem 18. Geburtstag bereits Weltmeister. Doch mit dem Theorietest fürs Autofahren hat der Engländer so seine liebe Mühe. Bereits zum fünften Mal ist Littler nun durchgefallen, wie er seinen Fans auf Instagram mitteilt. «Zum fünften Mal und es geht noch weiter», schrieb der Teenager zu seinem Ergebnis.

Luke Littler postete sein Ergebnis in seiner Instagram-Story. Bild: instagram.com/lukethenukelittler

Zwei Punkte fehlten ihm beim Multiple-Choice-Teil zum Bestehen. Unter anderem beantwortete er zwei Fragen zu den Verkehrszeichen falsch. Dabei sollten diese doch gar nicht so schwer zu lernen sein. Man kann Littler aber auch verstehen, schliesslich macht es sicher mehr Spass, Pfeile zu werfen, als Theorie zu büffeln. Zumal er darin um Welten besser scheint. Erst am letzten Sonntag gewann er mit dem World Matchplay sein insgesamt sechstes Major-Turnier.

Trotz seiner fünf Fehlversuche darf Littler optimistisch in die Zukunft blicken. Schliesslich bestand er den Multiple-Choice-Teil beim letzten Mal gar mit zwei Punkten mehr als nötig, doch fehlten ihm dort drei Punkte beim Teil zur Gefahrenwahrnehmung. Diesen hätte er nun bestanden. Gelingt es ihm also, die beiden guten Hälften aus den letzten beiden Tests zusammenzufügen, darf er doch bald Autofahren – also zumindest mit einer Aufsichtsperson.

Ein Auto habe er sich bereits gekauft, teilte er einmal mit, ein Mercedes sei es aber nicht. Die «Daily Mail» hatte zu einem Bericht über seinen letzten missratenen Versuch ein Bild eines Modells des deutschen Herstellers beigefügt. Was er sich genau geleistet hat, machte er nicht publik, und bis er tatsächlich hinter dem Steuer sitzen darf, muss er sich ohnehin gedulden. Bis dahin bleibt ihm nur die Rolle als Beifahrer wie im letzten Jahr, als er sich von Formel-1-Star Lando Norris in einem McLaren über die Strecke in Silverstone kutschieren liess. Vielleicht ist es auch sein von dieser Erfahrung traumatisiertes Unterbewusstsein, das ihn bei den Theorieprüfungen hemmt.

Man sah Luke Littler schon weniger angespannt. Bild: screenshot youtube

Trost spenden könnten Littler zwei Berichte aus englischen Medien. So berichtete die BBC 2023 von einem Lernfahrer, der den Theorietest erst beim 60. Mal bestanden hatte. Und elf Jahre zuvor soll ein 28-Jähriger aus Leicester gar bereits zum 92. Mal durchgerasselt sein. Da hat der Darts-Star also noch etwas Zeit. (nih)