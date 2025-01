Mal für mal ballt Luke Littler die Jubelfaust. Bild: keystone

Littler klatscht van Gerwen weg und wird mit 17 Jahren Darts-Weltmeister

Die Regentschaft von Luke Littler hat endgültig begonnen. Der 17-Jährige hat im Alexandra Palace den Final der Darts-WM gegen den dreifachen Champion Michael van Gerwen überlegen für sich entschieden.

Mehr «Sport»

Der Engländer Luke Littler ist neu der jüngste Darts-Weltmeister der Geschichte. Drei Wochen vor seinem 18. Geburtstag krönte er sich mit einem 7:3-Erfolg über Michael van Gerwen zum neuen Champion.

Michael van Gerwen fand zu spät in die Spur. Bild: keystone

«Ich kann es nicht glauben», sagte Littler in einer ersten Reaktion. «Jeder träumt davon, diese Trophäe zu gewinnen. Dass ich es jetzt geschafft habe, ist unglaublich.» Im Vorjahr bei seiner WM-Premiere war er ebenfalls bis in den Final gestürmt, wo er Luke Humphries unterlag.

Im Final gegen Michael van Gerwen, der erstmals seit 2019 wieder Weltmeister werden wollte, gab Littler von Anfang an den Tarif durch. Während «MvG» kaum ein Doppelfeld zum Abschluss eines Legs traf, zeigte sich der Youngster in dieser Disziplin nervenstark. Dieser Unterschied in der Checkout-Quote führte zu einer 4:0-Satzführung für Littler, die einer Vorentscheidung gleichkam.

Van Gerwen konnte sich in der Folge zwar steigern, aber näher als auf drei Sätze Differenz kam er nie heran (1:4, 2:5, 3:6). Am Ende wies Littler die herausragende Checkout-Quote von 55,6 Prozent auf, gegenüber 36,8 Prozent von van Gerwen. Auch beim Drei-Darts-Average hatte der frischgebackene Weltmeister die Nase vorn (102,73 zu 100,69 Punkte).

Littler, der sich nach Spielen gerne einen Kebab gönnt, durfte mit Tränen in den Augen die Sid-Waddell-Trophy in die Höhe stemmen. Mit den 23 Kilogramm des Pokals hatte er mehr Mühe als mit seinen kleinen Pfeilen.

Neben der Trophäe kassiert Littler einen Siegercheck in Höhe von umgerechnet 565'000 Franken und er klettert durch den Titelgewinn in der Weltrangliste auf Rang 2. Vor ihm liegt nur noch der entthronte Titelverteidiger Humphries.

So verlief der WM-Final: