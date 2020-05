Gerichtsentscheide und offene Fragen – diese Folgen hat ein Saisonabbruch auf den Fussball

Die Situation in ganz Europa im Überblick:

Wo durchgespielt wurde:

Weissrussland



Wo wieder gespielt wird:

Färöer (seit 9. Mai)

Deutschland (seit 15. Mai)

Estland (seit 19. Mai)

Armenien (seit 23. Mai)

Tschechien (seit 23. Mai)

Ungarn (seit 23. Mai)



Wo der Neustart feststeht:

Dänemark (am 28. Mai)

Polen (am 29. Mai)

Serbien (am 29. Mai)

Ukraine (am 30. Mai)

Österreich (am 2. Juni)

Portugal (am 3. Juni)

Albanien (am 3. Juni)

Bulgarien (am 5. Juni)

Kroatien (am 5. Juni)

Slowenien (am 5. Juni)

Türkei (am 12. Juni)

Russland (am 21. Juni)



Wo der Neustart geplant oder erhofft ist:

Spanien (für den 12. Juni)

Italien (für den 13. Juni)

Slowakei (am 13. Juni)

Griechenland (am 14. Juni)

Schweden (am 14. Juni)

Lettland (am 15. Juni)

Norwegen (am 16. Juni)

England (für den 19. Juni)

Schweiz (für den 20. Juni)



Wo die Saison abgebrochen wurde:

Niederlande (am 22. April)

Luxemburg (am 24. April)

Frankreich (am 30. April)

Gibraltar (am 1. Mai)

Belgien (am 15. Mai)

Zypern (am 15. Mai)

Malta (am 18. Mai)

Schottland (am 18. Mai)

Wales (am 19. Mai) (sda)