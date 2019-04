Sport

Fussball

Bundeliga: Hoffenheim klettert auf Rang 6



Bundesliga, 29. Runde Hoffenheim – Hertha Berlin 2:0 (1:0) Düsseldorf – Bayern 15.30 Uhr Frankfurt – Augsburg 18.00 Uhr

bild: twitter/tsghoffenheim

Hoffenheim klettert dank Sieg gegen Hertha auf einen Europacup-Platz

Das musst du gesehen haben:

Hoffenheim – Hertha 2:0

Hoffenheim ist in der Bundesliga dank einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin zurück auf einem Europacup-Platz. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann zum dritten Mal in Folge und profitierte beim Vorstoss auf Platz 6 von der Niederlage von Wolfsburg am Samstag in Leipzig (0:2).

Der Sieg gegen die schwächelnde und ersatzgeschwächte Hertha hätte vor allem wegen der furiosen Anfangsphase der Gastgeber höher ausfallen können. Dem 1:0 von Nadiem Amiri nach einer halben Stunde waren 13 teils hochkarätige Abschlüsse vorangegangen. Das 2:0 erzielte der eingewechselte Reiss Nelson in der 76. Minute mit seiner ersten Ballberührung.

Die Telegramme

Hoffenheim - Hertha Berlin 2:0 (1:0)

28'010 Zuschauer.

Tore: 29. Amiri 1:0. 76. Nelson 2:0.

Bemerkung: Hertha Berlin ohne Lustenberger (verletzt). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: srf

