Granit Xhaka jubelt mit dem Torschützen zum 2:2 Oleksandr Sintschenko. Bild: keystone

Goalie-Eigentor rettet Arsenal spät – Xhaka und Co. siegen bei Aston Villa in Extremis

Nach der Niederlage gegen Manchester City vom Mittwoch tut sich Arsenal auch gegen Aston Villa lange schwer, die statistische Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Doch in der 93. Minute rettete Winter-Neuzugang Jorginho den Tabellenführer mit tatkräftiger Mithilfe von Goalie Emiliano Martinez doch noch.

Der italienische Mittelfeldspieler, der von Stadtrivale Chelsea zu den «Gunners» stiess, setzte einen Distanzschuss an die Latte, von wo er Martinez an den Kopf sprang und dann im Tor landete. Kurz darauf sorgte Gabriel Martinelli mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung, der argentinische Goalie war für eine Ecke in den gegnerischen Strafraum gestürmt. Dank des 4:2-Erfolgs steht Arsenal bei gleicher Anzahl Spiele wieder drei Punkte vor Manchester City. Es ist der erste Sieg nach drei Ligaspielen ohne Dreier.

Der rettende Treffer in der Nachspielzeit. Video: streamja

Dabei musste das Team von Mikel Arteta in Birmingham zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gastgeber gingen nach einem schönen Konter, ermöglicht durch einen Ballverlust von Oleksandr Sintschenko, bereits nach fünf Minuten in Führung. Ollie Watkins schloss souverän ab. Doch nur gut zehn Minuten später sorgte Bukayo Saka für den Ausgleich. Der 21-Jährige drosch einen Abpraller unhaltbar in die Maschen.

Saka gleicht aus. Video: streamja

Aber Arsenal hatte weiterhin Mühe, das Mehr an Ballbesitz auch in gute Chancen umzumünzen. Aston Villa hingegen bewies grosse Effizienz, als es mit einem weiteren schnell ausgeführten Angriff erneut in Führung ging. Philippe Coutinho traf in der 31. Minute zum 2:1 für die Gastgeber.

Coutinho schliesst einen schönen Angriff präzis ab. Video: streamja

In der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen dann hauptsächlich in der Hälfte der «Villans» ab. Nur gelang es den «Gunners», bei denen Granit Xhaka in der 79. Minute ausgewechselt wurde, kaum, ernsthaft für Gefahr zu sorgen. Einzig Sintschenko machte seinen frühen Fehler mit einem platzierten Schuss zum 2:2-Ausgleich wieder gut. In der Folge konnte Aston Villa lange auf einen Punkt hoffen – bis Jorginhos Kracher an die Latte.

Sintschenko macht seinen Fehler wieder gut. Video: streamja

Aston Villa – Arsenal 2:4 (2:1).

Tore: 5. Watkins 1:0. 16. Saka 1:1. 31. Coutinho 2:1. 61. Sintschenko 2:2. 93. Martinez (ET) 2:3. 98. Martinelli 2:4. (nih)

Die Tabelle: