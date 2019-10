Sport

Fussball

Elvedi und Zakaria treffen bei Gladbachs Spektakelsieg gegen Frankfurt



Bild: EPA

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 4:2

Mönchengladbach steht wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga. In einem packenden Spiel schlägt die Borussia Eintracht Frankfurt 4:2. Vor allem die zweite Halbzeit bot einen packenden Schlagabtausch. Dass die Eintracht sich für eine Leistungssteigerung nicht belohnen konnte, lag auch an den Schweizer Internationalen Nico Elvedi und Denis Zakaria. Elvedi schoss per Kopf das 3:1, Zakaria sorgte kurz vor Schluss mit einem platzierten Schuss zum 4:2 für die Siegsicherung.

Pech bekundete Breel Embolo. Der Basler Stürmer bereitete den Führungstreffer der Gladbacher durch Thuram in der ersten Halbzeit herrlich vor (28.), musste sich kurz darauf wegen muskulären Problemen im Oberschenkel aber auswechseln lassen.

«Eine schöne Momentaufnahme. Wir wollen vorne dabei bleiben.»

Wolfsburg – Augsburg 0:0

Der VfL Wolfsburg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. Die Niedersachsen kommen gegen Augsburg nicht über ein torloses Remis hinaus. Fünf Minuten vor Schluss schoss João Victor den vermeintlichen Siegtreffer für Wolfsburg, doch mit dem Sieg und dem damit verbundenen Sprung an die Tabellenspitze wurde nichts. Der Brasilianer stand vor seinem erfolgreichen Abschluss im Offside, das Hands eines Augsburger Verteidigers wurde nicht geahndet.

So musste sich der VfL mit einem Remis begnügen, dem bereits fünften in neun Meisterschaftsspielen. Das Team des Österreichers Oliver Glasner ist aber weiterhin ungeschlagen – als einziges Team der Liga. Vom Schweizer Trio kam bei den Wölfen niemand zum Einsatz, Admir Mehmedi ist verletzt, Renato Steffen und Kevin Mbabu sassen auf der Ersatzbank.

Augsburg holte nach dem 2:2 gegen Bayern München einen weiteren Punkt gegen ein Topteam der Liga. Das Team von Martin Schmidt verdiente sich das Remis dank einer mutigen Leistung. Zu den auffälligsten bei den Gästen gehörte Ruben Vargas, der in der 9. Minute eine erstklassige Chance verpasste und Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. Stephan Lichtsteiner spielte durch. (ram/sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:2 (2:0)

53'000 Zuschauer. - Tore: 28. Thuram 1:0. 45. Wendt 2:0. 59. Da Costa 2:1. 75. Elvedi 3:1. 79. Hinteregger 3:2. 85. Zakaria 4:2. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo (bis 35.) und Zakaria, Frankfurt mit Gelson Fernandes (bis 83.) und Sow. 35. Embolo verletzt ausgeschieden.

Wolfsburg - Augsburg 0:0

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Mbabu, Steffen (beide Ersatz) und Mehmedi (verletzt), Augsburg mit Lichtsteiner und Vargas (bis 71.). (sda)

