Dominik Salz feiert mit 37 Jahren sein Profidebüt. Bild: www.imago-images.de

«Meine Gänsehaut hatte Gänsehaut» – 37-Jähriger feiert in Deutschland sein Profi-Debüt

Im zarten Alter von 37 Jahren feierte Dominik Salz gestern sein Debüt im Profifussball. Beim 3:2-Sieg vom Karlsruher SC gegen Greuther Fürth wird der Stürmer in der Nachspielzeit eingewechselt.

Mehr «Sport»

Es läuft bereits die Nachspielzeit im Spiel zwischen Greuther Fürth und dem Karlsruher SC. Der KSC liegt mit 3:2 vorn und steht kurz vor dem Auswärtserfolg. In der 93. Minute kommt es zu einem speziellen Wechsel. Mit 37 Jahren bekommt Dominik Salz seinen ersten Einsatz in der 2. Bundesliga. Bisher spielte der Deutsche in seiner Karriere nie höher als in der Regionalliga.

Seit dieser Saison steht Salz bei der zweiten Mannschaft von Karlsruhe auf dem Platz, diese spielt aktuell in der sechsthöchsten Liga. Aufgrund Personalsorgen in der Offensive wurde der 37-Jährige für das Spiel gegen Fürth nominiert.

Trainer Christian Eichner erklärte seinen Entscheid wie folgt: «Es ist einfach ein Spieler, der für bestimmte Momente mal da sein kann. Er kann, wenn du zurückliegst, einen Kopfball rein wuchten, kann hinten einen herausköpfen - je nachdem wie es steht.»

In seiner bisherigen Karriere konnte Dominik Salz vor allem in der Oberliga überzeugen. Bei 268 Oberliga-Einsätzen erzielte der 37-jährige 129 Tore. Salz sagte nach dem Spiel gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten:

«Meine Gänsehaut hatte Gänsehaut»

Bei seinem Kurzeinsatz hatte Salz, welcher in seiner Freizeit gerne als DJ auftritt, einen Ballkontakt und ist gemäss den erfassten Statistiken 590 Meter gelaufen. Den Sieg brachte der KSC über die Zeit und steht nun auf Platz zwei der 2. Bundesliga. (riz)