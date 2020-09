Sport

Fussball

Messi-Krisengipfel in Barcelona: Wird der Abgang heute fix?



Bild: www.imago-images.de

Heute steigt der Messi-Krisengipfel in Barcelona – mischt auch Juve im Transferpoker mit?

Kommt heute endlich frischer Wind ins grosse Wechsel-Drama um Lionel Messi? Gemäss «TyC Sports» ist Messis Vater und Manager Jorge gestern in seiner argentinischen Heimatstadt Rosario in einen Privatflieger Richtung Barcelona gestiegen, heute wird der 62-Jährige zum Krisengipfel mit der Barça-Führung erwartet. Auch die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet vom geplanten Treffen und hat Jorge Messi am Flughafen abgepasst, doch dieser sagte nur: «Ich weiss nichts, Freunde.»

Jorge Messi ha señalado al aterrizar que “no sé nada muchachos”https://t.co/CEXHGPif5K pic.twitter.com/sphS6nKyrd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 2, 2020

Messis Vater wird bei den Barça-Verantwortlichen heute darauf pochen, dass sein Sohn ablösefrei und nicht für die Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro wechseln darf. Die Katalanen um Präsident Josep Bartomeu wollen den Messi-Clan dazu überreden, trotz aller Meinungsverschiedenheiten weiterhin in Barcelona zu bleiben.

Dass Messi selbst beim Treffen dabei sein wird, ist unwahrscheinlich, da er gemäss spanischen Medien seit längerem nicht mehr mit Barça-Präsident Bartomeu rede. Seit dem 2:8-Debakel gegen Bayern München im Viertelfinal der Champions League vor zweieinhalb Wochen schweigt der Superstar auch öffentlich. Dafür ist der 33-jährige Argentinier in einen Trainingsstreik getreten. Nach dem Saisonauftakt am Montag schwänzte Messi auch die Einheit vom Dienstag. Nach spanischem Arbeitsrecht droht «La Pulga» bei einem weiteren Fernbleiben eine Geldstrafe in Höhe von 25 Prozent des Monatseinkommens.

Bild: keystone

Die finanzielle Sanktion wäre durchaus beachtlich. Aus Barcelona heisst es, Messi würde bei weiterer Arbeitsverweigerung 850'000 Euro an Barça zahlen müssen. Und so offenbart der Boykott des Ausnahmekönners auch sein immenses Grundgehalt: 3,4 Millionen Euro im Monat – 40,8 Millionen Euro im Jahr.

Deutlich mehr würde Messi bei Manchester City verdienen, wo er offenbar hinwechseln möchte. Die Engländer würden Messi gemäss der Zeitung «Sport» für einen Fünfjahresvertrag mit drei Saisons bei ManCity und zwei beim Partnerklub New York City FC aus der MLS mit 100 Millionen Euro mehr als das Doppelte bieten. Hinzu käme bei einem ablösefreien Transfer ein Handgeld für den Messi-Clan, das je nach Quelle bis zu 250 Millionen Euro beträgt. Insgesamt wäre der Messi-Transfer also 750 Millionen Euro schwer.

Spielt Messi bald mit Ronaldo?

Doch gemäss dem spanischen Journalisten Manu Carreño ist ManCity nicht der einzige Klub, der sich ernsthaft um Messi bemüht. In seiner Sendung «El Laguero» beim Radiosender «Cadena Ser» berichtet er, dass auch Juventus Turin im Poker um den argentinischen Superstar mitmischen wird. Details wurden aber keine genannt. Gut möglich also, dass das Gerücht aus dem Reich der Fantasien derjeniger stammt, die Messi gerne einmal an der Seite von Dauerrivale Cristiano Ronaldo spielen sehen wollen.

🚨⚽📻 Informa @manucarreno



⚫⚪ “Se suma a la puja por Messi la Juventus. Sería una locura juntar a Cristiano con Messi”



👉 Sigue aquí el directo: https://t.co/auHaiC17Bo pic.twitter.com/RyravN79Kb — El Larguero (@ellarguero) September 1, 2020

Definitiv aus dem Rennen ist mittlerweile Inter Mailand. Sportdirektor Piero Ausilio erklärte gestern gegenüber «Sky Italia», dass ein Messi-Transfer ausgeschlossen sei: «Wir werden Leo Messi nicht verpflichten. Ich weiss gar nicht, wo diese verrückten Gerüchte herkommen. Es gibt keine Mannschaft, die so einen Fussballer nicht will, aber die Realität sieht anders aus. Wir müssen sehr auf das Financial Fairplay achten.» (pre)

Mehr zu Messi:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter