Im Barrage-Hinspiel jubelt nur Stade Lausanne-Ouchy. Bild: keystone

Der FC Sion schlittert Richtung Abstieg – Lausanne-Ouchy gewinnt das Barrage-Hinspiel

Der FC Sion rutscht noch tiefer in den Abstiegssumpf. Der Super-League-Klub verliert das Hinspiel der Barrage gegen Lausanne-Ouchy zuhause mit 0:2.

Für den FC Sion wird die Lage immer ungemütlicher. Die Walliser verlieren das Heimspiel in der Barrage gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 0:2 und kommen so dem Abstieg in die Challenge League bereits gefährlich nahe.

«Die Pfiffe sind logisch, wir haben eine schwierige Saison hinter uns. Wir müssen diese Saison hinter uns lassen und uns nur auf die Barrage konzentrieren. Das Resultat ist eine Enttäuschung, aber es ist eine Zusammenfassung unserer Saison. Wir spielen gut, kassieren glückliche Tore und dann spielen wir schlecht. Aber wir können das noch drehen. Es ist noch nicht vorbei.» Gaëtan Karlen, FC Sion

Im Duell mit dem Unterklassigen fiel insbesondere die offensive Harmlosigkeit der Hausherren auf. Die von diversen Absenzen – darunter Mario Balotelli – geplagten Sittener brachten über die Mehrheit der Spielzeit kaum gefährliche Offensivaktionen zustande. Die Gäste aus Lausanne hingegen tauchten immer wieder gefährlich vor Torhüter Kevin Fickentscher auf.

Sein Team schlittert dem Abstieg entgegen: Sion-Präsident Christian Constantin. Bild: keystone

Und dort zeigte sich der Challenge-Leaguist auch zu Beginn auch kaltschnäuzig. Nach 26 Minuten traf Liridon Mulaj nach Vorarbeit von Linus Obexer. Und in der 58. Minute ging Giovani Bamba – ein ehemaliger Sittener Junior – im Sion-Strafraum vergessen und schob zum 0:2 ein. Gegen Ende der zweiten Halbzeit boten sich den Waadtländern gar noch Chancen, die Führung auszubauen. Doch da kam den Gästen die Effizienz abhanden. Übrigens: Kein einziger Lausanne-Fan hat die Auswärtsreise ins nahe gelegene Sion mitgemacht. Der Gästesektor blieb komplett leer.

«Glücklich bin ich noch nicht. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Spiel, aber am Dienstag steht noch ein zweites an. Wir haben defensiv gut gearbeitet und waren gefährlich im Umschaltspiel. Ich würde gerne sagen, dass mein Assist gewollt war, aber Liri stand am richtigen Ort.» Linus Obexer, Stade Lausanne-Ouchy

Für rote Walliser Köpfe sorgte am Ende aber eine andere Aktion. In der 75. Minute traf Yassin Fortune aus dem Nichts zum vermeintlichen Anschlusstreffer für die Gastgeber. Doch Schiedsrichter Luca Cibelli schaute sich die Situation auf Anrater von Videoschiedsrichter Sandro Schärer noch einmal an und anullierte das Tor – wegen eines Sittener Foulspiels im Vorfeld.

Diese Entscheidung passte insbesondere Präsident Christian Constantin auf der Tribüne und seinem Sohn und Sportchef Barthélémy an der Seitenlinie nicht. Die Familie Constantin versuchte in dieser Saison schon mehrfach, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der FC Sion von den Schiedsrichtern regelmässig benachteiligt werde, angeblich meist zugunsten von Deutschschweizer Klubs.

Am Ende nützten die Proteste aber nichts. Nach dem aberkannten Treffer war die Luft in der Mannschaft des FC Sion endgültig draussen. Stade Lausanne-Ouchy brachte die Führung komfortabel über die Zeit und geht mit einem ordentlichen Vorsprung ins Rückspiel vom nächsten Dienstag. Und Sion-Präsident Constantin wurde vom eigenen Anhang mit sarkastischen «Merci Christian»-Gesängen und die Mannschaft mit Pfiffen und Schmährufen eingedeckt.

Sion - Lausanne-Ouchy 0:2 (0:1)

9050 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 26. Mulaj (Obexer) 0:1. 57. Bamba Okou) 0:2.

Sion: Fickentscher; Lavanchy, Saintini, Ziegler, Diouf (22. Araz); Zuffi; Bua (46. Fortuné), Poha (58. Karlen), Baltazar, Chouaref; Sio (89. Iapichino).

Lausanne-Ouchy: Da Silva; Gassama (79. Abdallah), Hajrulahu, Pos, Obexer (79. Maroufi); Bayard, Bamba; Okou, Qarri (56. Danho), Mulaj (79. Garcia); Ajdini (70. Akichi).

Bemerkungen: Sion ohne Balotelli, Cavaré, Cyprien, Halabaku, Itaitinga, Moubandje, Zagré, Schmied (alle verletzt) und Lindner (krank). Lausanne-Ouchy ohne Tsoungui (gesperrt) und Abi (verletzt).

Verwarnungen: 12. Bayard. 36. Okou. 37. Araz. 39. Gassama. 80. Maroufi. 81. Baltazar. (abu/sda)