Nach Messi: Auch Sergio Ramos verlässt PSG

Nach Lionel Messi wird mit dem Spanier Sergio Ramos ein weiterer Weltmeister Paris Saint-Germain nach dem Saisonende verlassen.

Kehr PSG den Rücken: Sergio Ramos. Bild: keystone

Der 37-jährige Verteidiger war im Sommer 2021 von Real Madrid zu PSG gewechselt, konnte aber nach seinen grossen Erfolgen mit Spaniens Rekordmeister auch nicht dafür sorgen, dass der ambitionierte Klub aus der französischen Hauptstadt erstmals die Champions League gewinnt. In dieser Saison scheiterten die Pariser bereits in den Achtelfinals an Bayern München.

«Ich werde mich neuen Herausforderungen stellen, ich werde andere Farben tragen», schreibt Ramos auf Instagram. Fussballkollege Neymar kommentierte unter dem Beitrag: «Es war mir eine Freude, teil deiner Geschichte zu sein.»

Mit PSG gewann Ramos zwei Meistertitel und den französischen Supercup. Ob und wo der Abwehrhüne seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt. (cst/sda/dpa)