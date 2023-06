Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

So, hopp, Zeit für den Picdump! 🧐

Selenskyj: Russlands Niederlage rückt näher +++ Nationalrat will keine «Lex Ukraine»

Topklub mischt sich in Xhaka-Poker ein +++ Real Madrid will Chelsea-Star

21 Gründe, wieso das Leben in der Schweiz scheisse ist (laut Reddit)

Wie diese Ukrainerin Tennis-Star Arina Sabalenka an den Rand des Wahnsinns bringt

Ron DeSantis: Trump-Rivale hat seinen ersten Skandal an der Backe

Rummenigge stichelt gegen Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann

Der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters spricht bei einem Auftritt über Julian Nagelsmann – und verrät seine Meinung zum einstmaligen Erfolgscoach.

Der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach seiner Rückkehr in den Aufsichtsrat des FC Bayern München eine Spitze gegen Ex-Trainer Julian Nagelsmann gesetzt. «Wir hatten einen jungen Trainer. Und ich war immer ein Freund von Erfahrung», sagte der 67-Jährige am Donnerstag auf der Sportmesse SpoBis in Düsseldorf. Der 35 Jahre Nagelsmann war im März beurlaubt worden.