Dortmunds Füllkrug nach der deutlichen Niederlage gegen Leipzig. Bild: www.imago-images.de

Leipzig deklassiert Dortmund – Kane mit nächstem Bundesliga-Rekord

Im Kampf um den letzten Champions-League-Platz muss Dortmund gegen Leipzig eine bittere Niederlage einstecken. Bayerns Kane bricht derweil einen weiteren Bundesliga-Rekord.

Bundesliga

Augsburg – Bremen 0:3

Eine bittere Niederlage kassierten auch die achtplatzierten Augsburger mit Kevin Mbabu und Ruben Vargas, die Werder Bremen vor Heimpublikum 0:3 unterlagen.

Vargas und Mbabu müssen eine Niederlage einstecken. Bild: www.imago-images.de

Augsburg - Werder Bremen 0:3 (0:0).

Tore: 52. Schmid 0:1. 61. Ducksch (Penalty) 0:2. 90. Deman 0:3.

Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 61.)

Bayern – Frankfurt 2:1

Im Kampf um die weiteren Europacup-Plätze hat Eintracht Frankfurt trotz einer 1:2-Niederlage auswärts gegen Bayern München weiter die besten Chancen. Die Frankfurter profitierten davon, dass die Verfolger Freiburg und Augsburg ebenfalls Punkte liegen liessen.

Harry Kane mit einem Doppelpack (9., 61. / Foulelfmeter) war einmal mehr der überragende Mann bei den Münchnern, Hugo Ekitiké erzielte mit einem tollen Weitschusstor den zwischenzeitlichen Ausgleich für unbequeme Gäste (23.).

Allerdings haben die Bayern auch den nächsten Verletzten zu beklagen: Konrad Laimer musste nach nur 28 Minuten ausgewechselt werden. Noch ist unklar, ob der Österreicher länger ausfällt.

Mit dem Meistertitel mit Bayern hat es zwar nicht geklappt, dafür konnte Harry Kane einen weiteren Bundesliga-Rekord feiern: Mit seinem Führungstreffer im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt hat der Engländer in dieser Saison jetzt gegen 16 von 17 Gegnern ein Tor erzielt.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1).

Tore: 9. Kane 1:0. 23. Ekitike 1:1. 61. Kane (Penalty) 2:1.





Freiburg – Wolfsburg 1:2

Die vom abtretenden Christian Streich trainierten Freiburger verloren gegen Wolfsburg 1:2. Die Gäste drehten die Partie in der dramatischen zweiten Halbzeit, die sie nach einer Roten Karte ab der 64. Minute in Überzahl bestritten. Unmittelbar vor dem Siegtreffer von Maxence Lacroix hatte Freiburgs Roland Sallai in der 86. Minute einen Penalty verschossen. Die Wölfe, bei denen Verteidiger Cédric Zesiger zur Pause ausgewechselt wurden, machten damit einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Wolfsburg gewinnt gegen Freiburg 2:1. Bild: www.imago-images.de

Freiburg - Wolfsburg 1:2 (1:0).

Tore: 42. Bornauw (Eigentor) 1:0. 82. Arnold 1:1. 90. Lacroix 1:2.

Bemerkungen: 64. Rote Karte Sildillia (Freiburg). 87. Sallai (Freiburg) verschiesst Penalty. Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot). Wolfsburg mit Zesiger (bis 46.).

Leipzig – Dortmund 4:1

Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel muss gegen den RB Leipzig viermal hinter sich greifen. Der BVB verliert das Topspiel der Bundesliga-Runde auswärts 1:4.

Das Heimteam geriet in der 20. Minute in Rückstand, drehte die Partie dank Treffern von Loïs Openda und Benjamin Sesko aber noch vor der Pause. Beide Spieler trugen sich zum jeweils vierten Mal in Folge in die Torschützenliste ein. Die viertplatzierten Leipziger liegen dank des Erfolgs nun fünf Punkte vor Dortmund und dürfen damit mit der Teilnahme in der Champions League rechnen.

Aber auch die Dortmunder, die sich letztmals in der Saison 2014/15 nicht in den Top 4 der Liga klassierten, dürfen auf einen Platz in der Königsklasse hoffen. Einerseits hat der BVB, der am kommenden Mittwoch vor Heimpublikum das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain bestreitet, noch die Chance, den Wettbewerb zu gewinnen. Andererseits stehen die Chancen gut, dass Deutschland aufgrund des starken Abschneidens der Klubs im Europacup einen fünften Champions-League-Platz erhält.

RB Leipzig - Borussia Dortmund 4:1 (2:1).

Tore: 20. Sancho 0:1. 23. Openda 1:1. 45. Sesko 2:1. 46. Simakan 3:1. 80. Baumgartner 4:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Leverkusen – Stuttgart

Premier League

Liverpool – West Ham 2:2

Liverpool erleidet im Meisterrennen der Premier League den nächsten Rückschlag. Nach der Derby-Niederlage am Mittwoch müssen sich die «Reds» auswärts gegen West Ham mit einem 2:2 zufriedengeben.

Liverpool erleidet im Meisterrennen einen herben Dämpfer. Bild: www.imago-images.de

Im Vergleich zum 0:2 gegen Everton drei Tage zuvor stellte Trainer Jürgen Klopp sein Team auf einigen Positionen um und setzte unter anderem seine beiden besten Torschützen auf die Ersatzbank. Mohamed Salah (17 Ligatore) und Darwin Nuñez (11) wurden erst in der 79. Minute eingewechselt.Zu diesem Zeitpunkt hatte West Hams Michail Antonio gerade per Kopf zum 2:2 ausgeglichen. Die folgende Schlussoffensive der Liverpooler, die über die gesamte Spielzeit eigentlich überlegen aufgetreten waren, blieb erfolglos.

Mit dem einen Punkt bleibt Liverpool (35 Spiele, 75 Punkte) im Dreikampf an der Tabellenspitze hinter Arsenal (34/77) und Manchester City (33/76), die am Sonntag im Einsatz stehen.

West Ham - Liverpool 2:2 (1:0).

Tore: 43. Bowen 1:0. 48. Robertson 1:1. 65. Areola (Eigentor) 1:2. 77. Antonio 2:2.

Newcastle – Sheffield

Manchester United – Burnley

Aston Villa – Chelsea

Ligue 1

PSG – Le Havre

Serie A

Juventus – Milan

