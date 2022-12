Nur zwei deutsche Spieler waren für die viel diskutierte Mund-zu-Geste

Als das so beschlossen war, unterstützten auch andere Führungsspieler die Aktion. Einige Profis sahen die Thematik sowie die damit verbundene Ablenkung vom sportlichen Fokus dagegen weiter kritisch. Am Tag nach dem 1:2 gegen Japan kam es zu einer langen Aussprache innerhalb der Mannschaft.

Ihre Teamkollegen hätten dagegen lieber auf die Aktion verzichtet und wie die anderen ursprünglich in die «One Love»-Aktion involvierten Nationen nichts unternehmen wollen. Das deckt sich auch mit anderen Berichten, wonach Neuer und Goretzka unterschiedliche Gesten vorschlugen.

Aus sportlicher Sicht konnte die deutsche Nationalelf bei der WM in Katar nicht gerade für Aufsehen sorgen – zumindest nicht im positiven Sinne. Zum zweiten Mal in Folge musste sich der Weltmeister von 2014 bereits nach der Vorrunde verabschieden.

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-WM 2022 in Katar

Kinder in Iran zum Tod verurteilt – ihr Vergehen: «Krieg gegen Gott»

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

Die Schweiz hat ein Migrationsproblem – aber nicht so, wie du denkst

Argentinien schlägt Australien bei Messi-Jubiläum – muss am Ende aber richtig zittern

Nach dem Sieg gegen Serbien: So sind die Schweizer Chancen im weiteren WM-Verlauf

Die Schweiz hat es geschafft, sich in einem spektakulären und emotionalen Spiel gegen Serbien durchgesetzt und so die Qualifikation für den Achtelfinal sichergestellt. Dort geht es am nächsten Dienstag (20 Uhr) ins Duell mit Cristiano Ronaldo und Portugal.