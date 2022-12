Lionel Messi brilliert im 1000. Spiel – Zahlen einer Wahnsinns-Karriere

Gattin Antonella Roccuzzo und die drei Söhne waren beim Jubiläums-Spiel in Doha dabei. Bild: keystone

Mässi tuusig! Messi brilliert im 1000. Spiel seiner Karriere

Lionel Messi führt Argentinien in den Viertelfinal der WM 2022. Der 2:1-Sieg über Australien war für «La Pulga» eine ganz besondere Partie: seine 1000. als Profi.

Rio Ferdinand geriet nach dem Spiel ins Schwärmen. Der 44-Jährige, langjährige englische Nationalverteidiger weilt als Experte für die BBC in Katar und er rieb sich nach Lionel Messis Vorstellung im Achtelfinal gegen Australien verwundert die Augen:

«Das war die beste Einzelleistung eines Spielers bei dieser WM. Es war fast gottgleich. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Wie macht er das nur? Er ist phänomenal.»

Ja, wie macht er das nur, dieser Lionel Andrés Messi, 35 Jahre alt, aus Rosario, Argentinien?

Von Rapper Paulo Londra erhält Messi die Auszeichnung zum Spieler des Spiels überreicht. Video: streamable

Es ist eine Frage, die sich Fussballfans rund um die Welt seit mittlerweile 1000 Spielen stellen. Stellen dürfen. Denn es ist immer noch ein Genuss, diesem Genie bei der Arbeit auf dem Rasenviereck zuschauen zu können.

Erstes WM-Tor in der K.o.-Phase

Messi mag nicht mehr der gleiche Spieler sein wie einst zu seinen allerbesten Zeiten beim FC Barcelona. Er hat sein Spiel ein wenig umgestellt, glänzt oft nicht mehr 90 Minuten lang, sondern sucht sich die magischen Momente aus. Aber wenn er dann den Ball hat, scheint die Zeit still zu stehen.

So wie im Vorrundenspiel gegen Mexiko. Maximaler Druck auf dem 1,69 m grossen «Floh» nach der sensationellen Startpleite gegen Saudi-Arabien. Eine umkämpfte Partie, man spürt, was auf dem Spiel steht. Dann erhält Lionel Messi ein Mal den Ball und ein wenig Platz – und er lässt mit seinem 1:0 das Stadion explodieren.

Auch im Achtelfinal brilliert der Superstar von Paris Saint-Germain mit Messi-Magie. Natürlich ist er es, der das 1:0 gegen Australien erzielt. Wobei, Halt!, so natürlich ist das nicht. Denn bei seiner fünften Teilnahme an einer Weltmeisterschaft trifft Messi erstmals überhaupt in der K.o.-Phase.

Dazu dribbelt und dirigiert er in der zweiten Halbzeit wie zu seinen besten Zeiten. Er legt seinen Teamkollegen Chancen auf, die zu einem höheren Sieg führen müssten. Ob es Messi schon mal bedauert hat, dass er sich den Ball nicht selber zuspielen kann?

Freudentaumel bei Messis Tor gegen Australien: Public Viewing in Buenos Aires. Video: YouTube/Douglas Maioli Mackeprang

Eine Geschichte aus 1001 Nacht

1000 Spiele als Profi – das ist eine wahnsinnige Zahl. Und völlig irrwitzig ist die Zahl der Tore, die Lionel Messi erzielt hat. Gegen Australien war es Treffer 789. Dazu kommen 348 Assists, die er seinen Kollegen in der argentinischen Nationalmannschaft, bei Barça und PSG gegeben hat.

Der grosse Traum vom dritten WM-Titel Argentiniens lebt weiter. Es wäre der erste seit 1986, als Argentiniens Fussball-Heiliger Diego Armando Maradona alles überstrahlte. Im Viertelfinal wartet nun die Niederlande. Ganz Argentinien hofft, dass Lionel Messi auch in seiner 1001. Nacht wieder glänzt. Denn dann winkt ein Halbfinal gegen den Erzrivalen Brasilien – und der Titel wäre nochmals ein Schritt näher gerückt.

Messi nach dem 1000. Spiel: «Das sind unglaubliche Gefühle, ich bin wirklich glücklich, diesen schönen Moment mit den Fans zu teilen. Die Verbundenheit, die Einheit, die wir haben, ist etwas Wunderbares. Es ist unglaublich, mit welcher Leidenschaft, Energie und Freude unsere Fans bei der Sache sind. Ich sehe, wie sie leiden und es geniessen. Das ist spektakulär. Sie sind begeistert, wie alle Argentinier.»

Lionel Messi in Zahlen

1000 Spiele

789 Tore

Einige Details:

105 Penaltys

60 Freistösse

24 Kopfbälle

87 Tore von ausserhalb des Strafraums

199 Mal das 1:0

50 seiner schönsten Treffer. Video: YouTube/Fad3nHD

348 Assists

56 Hattricks

5 Tore in einem Spiel

2012 in der Champions League beim 7:1 von Barcelona gegen Bayer Leverkusen.

Im Juni 2022 in einem Testspiel beim 5:0 von Argentinien gegen Estland.