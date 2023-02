Lionel Messi setzt einer spektakulären Partie die Krone auf. Bild: keystone

Messi schiesst PSG mit Freistoss in der 95. Minute zum 4:3-Sieg

PSG – Lille 4:3

Paris Saint-Germain findet in einem verrückten Spiel zurück zum Siegen. Nach drei Niederlagen in Serie schlägt Frankreichs Leader in der 24. Runde Lille dank späten Toren von Messi und Mbappé mit 4:3.

Neymar und Mbappé brachten die stark unter Druck stehenden Pariser nach einer guten Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Doch die defensiven Schwächen wirkten sich auch im Heimspiel gegen Lille aus, das bis in die 69. Minute die Wende zum 3:2 schaffte. Erst ein Schlussspurt mit dem zweiten Tor von Mbappé nach einer schönen Kombination (87.) und vor allem ein direkt verwandelter Freistoss von Messi (95.) brachten noch den nicht zuletzt für Trainer Christophe Galtier wertvollen Sieg.

3:3 PSG: Kylian Mbappé (87.). Video: streamja

4:3 PSG: Lionel Messi (95.). Video: streamja

Einziger Wermutstropfen für PSG war der Ausfall von Neymar kurz nach der Pause. Der Brasilianer musste mit lädiertem Knöchel vom Platz getragen werden.

Paris Saint-Germain - Lille 4:3 (2:1)

Tore: 11. Mbappé 1:0. 17. Neymar 2:0. 24. Diakité 2:1. 58. David (Penalty) 2:2. 69. Bamba 2:3. 87. Mbappé 3:3. 95. Messi 4:3.

(ram/sda)