Fix: Marco Schällibaum soll GC als neuer Trainer vor dem Abstieg retten

Fix: Schällibaum soll GC vor dem Abstieg retten

Keine 24 Stunden nach der Entlassung von Bruno Berner präsentieren die Grasshoppers ihren neuen Trainer. Es ist der 62-jährige Marco Schällibaum.

Mit Marco Schällibaum hat GC einen Ur-Hopper engagiert. Der Zürcher lancierte als 18-Jähriger bei GC seine Spielerkarriere. Mit dem Klub wurde der Abwehrspieler drei Mal Schweizer Meister.

«Mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Präsenz wird er die Mannschaft auf den richtigen Weg führen. Gemeinsam sind wir überzeugt, den Klassenerhalt zu schaffen», sagte der neue GC-Sportchef Stephan Schwarz zur Verpflichtung des 62-jährigen Trainers.

«Werde mit aller Kraft und Entschlossenheit anführen»

Schällibaum hatte den Aussenseiter Yverdon Sport in der vergangenen Saison in die Super League geführt, er war dort aber im Oktober trotz ansprechendem Saisonstart entlassen worden. Nun freut er sich über seine Rückkehr:

«Wir stehen zweifellos vor einer grossen Herausforderung, aber ich werde die Mannschaft mit aller Kraft und Entschlossenheit anführen, um unser klares Ziel zu erreichen. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich bedanke mich bei der sportlichen Leitung für das Vertrauen und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.»

Die ersten vier Spiele gesperrt?

Die vereinbarte Vertragsdauer teilte GC nicht mit. Unklar ist, ob Schällibaum von Anfang an an der Seitenlinie stehen darf. Denn als Yverdon-Trainer kassierte er kurz vor der Entlassung eine Sperre von vier Spielen. Eine Anfrage bei der Liga, ob die Sperre aus der laufenden Saison nach wie vor Gültigkeit hat oder auf das Engagement bei den Waadtländern beschränkt war, ist hängig.

In der Medienmitteilung der Swiss Football League hiess es damals: «Marco Schällibaum wird in den nächsten 4 Pflichtspielen von Yverdon Sport nicht auf der Trainerbank Platz nehmen können.» Dies lässt den Schluss zu, dass die Sperre an den Klub gebunden war. Von den Grasshoppers gibt es in der Mitteilung zum Trainerwechsel keinen Hinweis auf das Thema. Bei den vielen Änderungen im Führungspersonal ist es allerdings auch vorstellbar, dass es in Niederhasli niemand auf dem Schirm hatte.

Zuletzt nur 2 Punkte aus 7 Spielen

GC spielt eine enttäuschende Saison. Nach 31 Runden belegt der einst stolze Rekordmeister den zweitletzten Rang. Kann Schällibaum das Team nicht von diesem wegführen, muss der Grasshopper Club Ende Saison in einer Barrage gegen den Zweiten der Challenge League (Thun oder Sion) um die Zugehörigkeit zur Super League kämpfen. Der Vorsprung auf das Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy beträgt sieben Punkte.

Unter Bruno Berner, der im Sommer als neuer Trainer vom FC Winterthur kam, zeigte die Formkurve zuletzt steil nach unten. GC ist seit sieben Spielen sieglos, in diesen holte es nur zwei Punkte. Die 2:3-Niederlage bei Yverdon am Sonntag führte bei den amerikanischen Besitzern, die den Klub im Januar von Chinesen übernommen haben, zur Einsicht, dass es mit Berner nicht weitergehen kann. Die Ära Schällibaum beginnt am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel im Letzigrund gegen Lugano. (ram)