Das Spiel ist freigegeben, da nimmt Arsenals Gabriel den Ball nochmals in die Hand. Bild: twitter

Schiri verweigert Bayern glasklaren Penalty – die Münchner toben

Thomas Tuchel, der Trainer des deutschen Rekordmeisters, attackiert nach der Partie bei Arsenal (2:2) den Schiedsrichter. Grund: Eine kuriose Szene in der zweiten Halbzeit – die Folgen hätte haben können.

David Digili / t-online

2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Arsenal, mit einer ansprechenden Leistung nur ganz knapp am Coup vorbeigeschrammt: Eigentlich könnten der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel das Positive aus der Partie bei den «Gunners» mitnehmen.

Doch Tuchel hatte nach der Partie nur ein grosses Thema: Eine strittige Situation in der zweiten Halbzeit, die seiner Meinung nach zu einem Strafstoss für die Bayern hätte führen müssen: «Ich glaube, es war ein hundertprozentiger Elfmeter, den wir nicht gekriegt haben, ein Handelfmeter. Das tut auf dem Niveau extrem weh», sagte ein sichtlich genervter Tuchel bei «Prime».

Reklamieren zwecklos: Thomas Tuchel. Bild: keystone

Was war passiert? Die 66. Minute im Emirates Stadium: Arsenal-Torwart David Raya spielt einen Abstoss kurz zum am Fünfmeterraum postierten Gabriel. Und was macht der Brasilianer? Nimmt den Ball mit der Hand auf, legt ihn wieder auf den Rasen und spielt ihn zu Raya zurück, der dann nochmals einen Abstoss ausführt.

Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte im Moment der Ausführung des ersten Abstosses angepfiffen und damit offenbar für Verwirrung gesorgt. Der nahestehende Bayern-Spieler Jamal Musiala und auch weitere Akteure der Münchner fordern direkt Elfmeter, verzweifeln an der Reaktion des Unparteiischen.

Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe schrieb während der Partie zur Szene auf X: «Das ist eine krasse Szene!» Und weiter: «Nach Abstoss Hand wäre Elfer..»

Tuchel nach der Partie weiter zu Nybergs Leistung: «Sehr guter Gegner, extrem gute Zuschauer, unterdurchschnittlicher Schiedsrichter.» Der 50-Jährige redete sich in Rage: «Die ganzen Kleinigkeiten gingen alle in eine Richtung, jeder Körperkontakt wurde weggepfiffen. Das erste Foul gegen Saka war sofort eine Gelbe Karte (für Alphonso Davies, Anm. d. Red.). Spieler von Arsenal konnten reklamieren, wie sie wollten. Wir haben letztes Mal beim Abwinken sofort eine Gelbe Karte gekriegt.»

Und nochmals zur Szene beim Arsenal-Abstoss: «Es ist ein glaskarer Handelfmeter.» Tuchel regte sich auch über die Reaktion des Schiedsrichters auf die Beschwerden der Bayern auf: «Er sagt zu unseren Spielern: ‹Ja, aber es ist ein Kid's Mistake, das pfeife ich nicht im Champions-League-Viertelfinale.› Das ist eine ganz neue Form der Regelauslegung. Das ist einfach unglaublich.» (ram/t-online)