Sieht es in Malmö im Jahr 2056 so aus? Die Künstliche Intelligenz glaubt schon. Bild: midjourney

Wer gewinnt die Champions League in 80 Jahren? Das prophezeit die Künstliche Intelligenz*

* Oder ein Spassvogel auf der Social-Media-Plattform X.

Die Künstliche Intelligenz gibt uns ganz neue Möglichkeiten, vor allem seit ChatGPT und Co., durch die alle jederzeit darauf zugreifen können. Nun hat ein Nutzer auf X die KI beauftragt, die Champions-League-Sieger bis 2103 vorherzusagen. Dabei ist eine ziemlich absurde Vorhersage entstanden, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

In dieser Saison triumphiert demnach der FC Barcelona, der es im Viertelfinal vom Mittwoch mit Paris Saint-Germain zu tun bekommt. Dies erscheint noch legitim, doch bereits im nächsten Jahr gibt es die erste Kuriosität: Dann soll nämlich Manchester United den Henkelpott gewinnen. Die «Red Devils» sind sieben Runden vor Schluss der Premier League jedoch elf Punkte von einem Champions-League-Platz entfernt. Doch es wird noch deutlich verwunderlicher.

So sind zwar die üblichen Verdächtigen wie Real Madrid, Bayern München oder Manchester City mehrmals vertreten, doch sollen auch Ajax Amsterdam und die Glasgow Rangers mehrmals in der Königsklasse triumphieren. Noch verrückter wird es in den Jahren 2056 bis 2058, wenn gemäss KI Malmö, Ferencvaros Budapest und Leicester City die Champions League gewinnen. Weitere kuriose Klubs in der Liste sind der FC Turin, Dinamo Zagreb oder Deportivo Alaves.

Auch frühere Gewinner des Cups der Landesmeister – dem Vorgängerwettbewerb der Champions League – muten heutzutage eher unrealistisch an. So zum Beispiel Nottingham Forest, Feyenoord Rotterdam oder Celtic Glasgow. Ausserdem dürfen sich demnach Villarreal, Sheriff Tiraspol, Zenit St. Petersburg oder die beiden Istanbuler Klubs Besiktas und Galatasaray innerhalb der nächsten 80 Jahre über den wichtigsten Pokal im europäischen Vereinsfussball freuen.

Schafft es Nottingham irgendwann mal wieder, den Henkelpott zu gewinnen, wie es dies 1979 und 1980 getan hat? Bild: www.imago-images.de

Schweizer Klubs sind in der Liste ebenso wenig dabei wie die europäischen Spitzenklubs Arsenal oder Borussia Dortmund. Die Abwesenheit der «Gunners» sorgte bei einigen englischen Fans für Spott über den Klub, da Arsenal die begehrte Trophäe auch in der Vergangenheit noch nie gewonnen hat.

Weil der X-Nutzer nirgends angegeben hat, welche KI er verwendet hat, ist nicht auszuschliessen, dass er sich damit einen Spass erlaubt und einfach selbst eine möglichst kuriose Liste erstellt hat. Dies könnte sich gelohnt haben, da sein Post bereits in den ersten 12 Stunden nach Veröffentlichung knapp 7 Millionen Mal gesehen wurde. (nih)