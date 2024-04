Nadine Angerer war Weltfussballerin – nun formt sie die Schweizer Nummer 1 für die EM 2025

Darum spielt die Schweiz EM-Quali

Das Schweizer Nationalteam startet heute um 19 Uhr in Zürich gegen die Türkei in die EM-Qualifikation. Diese findet in drei Ligen statt, wie in der Nations League. Die Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich direkt, die anderen Plätze werden via Playoffs vergeben. Die Schweiz ist als Gastgeberin für die EM 2025 gesetzt. Das Ziel des Teams ist es jedoch, wieder in die Liga A der Nations League aufzusteigen. Neben der Türkei trifft die Schweiz in der Gruppe 1 der Liga B noch auf Aserbaidschan und Ungarn.