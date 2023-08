Dämonen der Vergangenheit – noch nie kam der FC Basel nach einer Heimpleite noch weiter

Ein verlorenes Heimspiel in einer K.o.-Runde konnte der FC Basel in seiner Europacup-Geschichte noch nie wenden:

Das ist dem FCB in zwölf Fällen seit 1963 in sämtlichen UEFA-Wettbewerben noch kein einziges Mal gelungen. Er hat nach Heimniederlagen zweimal noch ein Remis auswärts geschafft, 1967 beim dänischen Meister Hvidovre IF und 1975 im Cup der Cupsieger bei Atlético Madrid .

Das Rückspiel im kasachischen Kostanay am Donnerstag (16 Uhr) ist die 300. Europacup-Begegnung mit Beteiligung des FC Basel. Und er nimmt dabei den dreizehnten Anlauf, etwas zu schaffen, was ihm seit 1963 noch nicht geglückt ist.

Supermond am 1. August: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Berset mit Bart, Berlusconi in Badehosen: Politiker in den Ferien

Fussball in China: Was die Männer nicht schafften, sollen die Frauen nun richten

China startete mit einer Niederlage und einem Sieg in die Fussball-WM in Australien und Neuseeland. Das Land, das im Frauenfussball auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblickt, will mit gezielter Förderung wieder zu alter Stärke zurückfinden.

«China plant Angriff auf Fussball-Weltspitze», hiess es im Jahr 2016. Hintergrund dieser Schlagzeile war die Bekanntgabe eines Drei-Phasen-Plans mit sportlichen Zielen: Bis 2030 sollen die Chinesen zu den Topteams Asiens gehören, bis 2050 wird sogar ein Vorstoss in den Fussballolymp angestrebt. Ein prominenter Befürworter dieser Ambitionen ist Staatspräsident Xi Jinping höchstpersönlich. Was folgte, war eine Einkaufstour chinesischer Klubs in europäischen Ligen, finanzielle Turbulenzen in der chinesischen Liga, ein Ausscheiden im Viertelfinal der Asienmeisterschaft gegen den Iran und ein Scheitern in der WM-Qualifikation.