Spätestens am Donnerstag muss der FCB hier in Kostanay sein. Bild: Shutterstock

Flieger kaputt – der FC Basel kann erst heute nach Kasachstan fliegen

Als ob die Anreise nach Kasachstan nicht schon so beschwerlich genug wäre. Erst wurde der FCB-Flug zum Rückspiel gegen Tobol Kostanay um zehn Stunden, dann auf Mittwoch verschoben.

Céline Feller / CH Media

Wenn man denkt, schlimmer geht es gerade nicht mehr, kommt für den FC Basel der nächste Hammer. Der Flug vom Dienstag nach Kasachstan, der erst um zehn Stunden von 12.00 auf 22.00 Uhr verschoben werden musste, wird am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr ganz abgesagt.

Dies, weil Reparaturarbeiten am Flugzeug, welches der FC Basel extra gechartert hatte, länger andauerten als gehofft und gedacht. Betroffen ist das Cockpit-Fenster der Maschine, welche den FCB-Tross mitsamt Tank-Zwischenstopp in Georgien schliesslich nach Kostanay im Norden Kasachstans hätte bringen sollen.

Neben den Reparaturarbeiten müssen noch nötige Tests vor der Wiederinbetriebnahme durchgeführt werden, deren Dauer den Abflug noch am Dienstag verunmöglichten. Neu wollen die Basler nun im Laufe des Mittwochs abfliegen. Ziel ist 16.00 Uhr. So ist aktuell das Spiel auch nicht in Gefahr. Der FCB steht in Kontakt mit der UEFA, um bei einer allfälligen, weiteren Flug-Verschiebung, Optionen zu prüfen.

Für die Basler bringt dies die ganze Planung komplett durcheinander. Der frühe Abflug am Dienstag hätte dazu dienen sollen, dass Team und Staff sich vor dem kapitalen Rückspiel erholen, sich an die Zeitverschiebung von vier Stunden gewöhnen können.

Dieser Plan stand schon, bevor die Basler eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett zu machen hatten. Nun aber wiegt es noch schwerer, dass alles anders kommt. Denn so würde das Team erst am Donnerstag in aller Früh kasachischer Zeit landen und weniger als 24 Stunden in Kasachstan verbringen.

Besser wird die ganze Ausgangslage auch dadurch nicht, dass gleich nach dem Spiel und einem Mitternachts-Dinner um 01.00 Uhr Ortszeit der Rückflug nach Hause ansteht. Die Müdigkeit wird der FCB so nicht nur in Kasachstan gegen Tobol Kostanay in den Beinen haben, sondern sicher auch noch am Sonntag beim Spiel gegen GC.