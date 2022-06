Sadio Mané spielt ab kommender Saison bei Bayern München. bild: fcbayern.de

Engagement in der Heimat statt Party auf Ibiza – so tickt Bayern-Neuzugang Sadio Mané

Mit Sadio Mané wechstelt ein aussergewöhnlicher Spieler zu Bayern München. Der Senegalese ist nicht nur auf dem Platz bemerkenswert, sondern leistet auch daneben Erstaunliches.

Sadio Mané hat bei Bayern München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Nach harten Verhandlungen mit dem FC Liverpool ist der Transfer endlich in trockenen Tüchern.

Während Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic in den jüngsten Wochen mit aller Macht versuchte, den Transfer perfekt zu machen, befand sich Mané im Urlaub. Für ihn ging es jedoch nicht nach Ibiza oder Dubai, wie für viele seiner Berufskollegen. Der 30-jährige Flügelstürmer verbrachte seine freie Zeit stattdessen in seinem senegalesischen Heimatdorf Bambali – ein Fakt, der viel über den Menschen aussagt, der hinter dem Fussballer steckt.

Normalerweise ist es der neue Superstar des FC Bayern gewohnt, auf perfektem Rasen in der Champions League oder der Premier League zu spielen. In Bambali gibt es diesen Rasen nicht. Ganz im Gegenteil, dort wird entweder auf Asche oder im Matsch Fussball gespielt.

Millionenstar kickt im Schlamm

Wie auf einem Instagram-Foto zu sehen ist, war sich Mané nicht zu schade, dort mit den Einheimischen zu kicken. Zusammen mit Spielern wie Papiss Demba Cissé (früher SC Freiburg), El-Hadji Diouf (früher FC Liverpool) sowie Mbaye Diagne (Galatasaray Istanbul) spielte er im Schlamm von Bambali.

«Zurück zum Ursprung mit einem Gala-Match auf dem Bambali-Platz, wo alles begann», kommentierte Mané sein Foto und richtete ein Dankeschön an seine Mitspieler.

«Heute kann ich meinem Volk helfen»

Der neue Bayern-Star ist über den Senegal hinaus für seine wohltätigen Aktionen bekannt. Vor allem sein Heimatdorf unterstützt er schon seit Jahren infrastrukturell und finanziell.

Sonst gibt sich der 30-Jährige in der Öffentlichkeit eher bescheiden. In einem Interview mit einer ghanaischen Zeitung vor ein paar Jahren sagte er: «Warum sollte ich zehn Ferraris, 20 Diamantuhren oder zwei Flugzeuge wollen? Was werden diese Objekte für mich und für die Welt tun? Ich war hungrig und musste auf dem Feld arbeiten. Ich habe schwere Zeiten überlebt, barfuss Fussball gespielt, ich hatte keine Ausbildung und viele andere Dinge, aber heute kann ich mit dem, was ich dank des Fussballs verdiene, meinem Volk helfen.»

Und das tut er auf vielfältige Art und Weise.

2018: Mané spendet Liverpool-Trikots

Im Jahr 2018 stand Liverpool im Champions-League-Final und traf dort auf Real Madrid. Mané war es wichtig, dass die Menschen in seiner Heimat ihn und die «Reds» auf dem Weg zum Henkelpott unterstützen können. Deswegen verschenkte er 300 Liverpool-Trikots in Bambali.

2019: 300'000 Euro für eine neue Schule

«Bildung ist sehr wichtig. Das ermöglicht dir eine gute Karriere.» Mit diesen Worten verkündete der Onkel von Sadio Mané, dass dieser 300'000 Euro für den Bau einer neuen Schule in Bambali spendet.

Um die Öffentlichkeit geht es dem Fussballstar bei solchen Aktionen nicht. In einem Interview mit dem «Telegraph» berichtete er von der Spende für die Schule, bat den Autor aber, die Informationen geheim zu halten. Mané: «Ich mache das nicht für öffentliche Anerkennung.»

2020: Knapp 50'000 Euro für Senegals Regierung

Als im März 2020 die Corona-Krise im Senegal ausbrach, entschied sich Mané, zur Bekämpfung knapp 50'000 Euro an die Regierung seines Landes zu spenden. Ausserdem appellierte er in einem Video an die Bevölkerung. «Desinfiziert eure Hände so häufig wie möglich, wascht die Hände mindestens 30 Sekunden.»

2021: 600'000 Euro für den Bau eines Krankenhauses

«Ich erinnere mich, dass meine Schwester auch zu Hause geboren wurde, weil es in unserem Dorf kein Krankenhaus gibt. Es war eine wirklich traurige Situation für alle. Ich wollte ein Krankenhaus bauen, um den Menschen Hoffnung zu geben.»

Um den Einheimischen ein ähnliches Schicksal wie seiner Schwester zu ersparen, sorgte Mané mit einer Spende von 600'000 Euro dafür, dass in Bambali ein Krankenhaus gebaut werden konnte. Zudem starb Manés Vater, als er noch ein Kind war – wegen fehlenden medizinischen Einrichtungen. Im Frühjahr 2021 weihte Mané das Krankenhaus ein.

Diese vier Spenden sind zwar die grössten und bekanntesten des Fussballstars, jedoch nicht die einzigen. 70 Euro spendet der 30-Jährige monatlich an jede Familie aus seinem Heimatdorf. Ausserdem verteilte er Laptop und je 400 Dollar an die besten Schüler der High School seines Dorfes.

Bayern München kann sich also nicht nur auf einen der besten Fussballer der Welt freuen. Einen, der die Fans im Stadion mit seinen Tricks und schönen Toren begeistert. Sondern auch auf einen Menschen, der sich von vielen anderen Fussballern unterscheidet. (mey)