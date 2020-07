Sport

Fussball

Premier League: Manchester United nimmt Bournemouth auseinander



Bild: keystone

ManUnited nimmt Bournemouth auseinander – Greenwood und Fernandes glänzen besonders

ManUnited – Bournemouth 5:2

Manchester United holt sich im Kampf um die Champions-League-Startplätze gegen den Vorletzten Bournemouth trotz 0:1-Rückstand einen souveränen 5:2-Sieg. Der erst 18-jährige Mason Greenwood traf doppelt, überragend war zudem einmal mehr der portugiesische Mittelfeldspieler Bruno Fernandes, der neben seinem Freistoss-Tor noch zwei weitere Treffer vorbereitete.

Manchester United - Bournemouth 5:2 (3:1)

Tore: 15. Stanislas 0:1. 29. Greenwood 1:1. 35. Rashford (Handspenalty) 2:1. 45. Martial 3:1. 50. King (Handspenalty) 3:2. 54. Greenwood 4:2. 59. Fernandes 5:2. -

Bemerkungen: 46. Pfostenschuss Groeneveld (Bournemouth).

Norwich – Brighton 0:1

Josip Drmic und Timm Klose befinden sich mit Norwich City auf dem Weg zurück in Richtung Championship. Durch eine 0:1-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion bleibt der Aufsteiger auch nach der 33. Runde der Premier League klar am Tabellenende.

Den entscheidenden Treffer im Duell zweier Abstiegskandidaten erzielte Leandro Trossard für die Gäste nach 25 Minuten. Norwich City, bei dem Klose durchspielte und Drmic nach einer guten Stunde ausgewechselt wurde, hatte seine beste Phase ganz zum Ende des Spiels. In der letzten Minute der Nachspielzeit landete ein Kopfball des eingewechselten Adam Idah am Pfosten.

Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen in Norwich nach der vierten Meisterschafts-Niederlage in Folge schlecht. Sieben Punkte müsste der Klub mit den beiden Schweizern in den letzten fünf Runden gutmachen, um in der Premier League zu bleiben.

Norwich City – Brighton & Hove Albion 0:1 (0:1)

Tor: 25. Trossard 0:1. -

Bemerkungen: Norwich City mit Drmic (bis 67.) und Klose. 95. Pfostenkopfball Idah (Norwich City).

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Rekordtorschützen der Premier League (Stand: 22.05.2019) Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter