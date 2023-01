Der Winter-Wechsel von Yann Sommer wird immer konkreter. Bild: keystone

Sommer und die Bayern sollen sich über den Wechsel einig sein

Der Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern nimmt immer konkrete Formen an. Einem Medienbericht zufolge sollen sich der Keeper und der Rekordmeister einig sein.

Der mögliche Wechsel vom Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München nimmt konkretere Formen an. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky sind sich Sommer und die Bayern über einen Wechsel im Winter mündlich einig geworden.

In München könnte der 34 Jahre alte Schweizer demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Über diese Vertragsdauer hatte zuvor auch schon der «Blick» berichtet. Auch die Verantwortlichen von Sommers aktuellem Klub Borussia Mönchengladbach wüssten von der Einigung.

Gladbach will erst zustimmen, wenn ein Nachfolger gefunden ist

Eine Freigabe im Winter wird es jedoch von Gladbacher Seite nur dann geben, wenn der Klub einen passenden Nachfolger für den Schweizer WM-Torhüter gefunden hat. Ausserdem soll Trainer Daniel Farke seinen Schlussmann für die Rückrunde unbedingt behalten wollen. Sommers Vertrag in Gladbach läuft Ende Juni aus.

Die Münchner suchen nach einem Ersatz für Nationaltorwart Manuel Neuer, der wegen eines Unterschenkelbruchs für den Rest der Saison ausfällt. Die angedachte Rückkehr-Aktion von Alexander Nübel, der derzeit an die AS Monaco in Frankreich ausgeliehen ist, stiess auf Widerstände. Morgen brechen dei Bayern in ihr Trainingslager in Katar auf. (abu/t-online.de)