Mendes (rechts) war bis vor kurzem schon fast ein Teil von Ronaldos Familie.

Mit der Trennung von ManUnited zerbrach auch Ronaldos lange Beziehung zu seinem Berater

Cristiano Ronaldo und Jorge Mendes waren mehr als nur ein Fussballer und sein Agent. Der heute 56-jährige Portugiese vertrat «CR7», seit dieser 18 Jahre alt war und von Sporting Lissabon zu Manchester United wechselte. Seither verband die beiden eine Freundschaft. Mendes ist der Götti von Ronaldos Sohn Cristiano Jr. Als Hochzeitsgeschenk kaufte der Superstar seinem Agenten vor sieben Jahren eine Insel in Griechenland.

Doch nun scheint diese Beziehung in die Brüche gegangen zu sein. Der Ursprung ist Ronaldos erzwungener Abgang bei Manchester United durch kontroverse Aussagen in einem ausführlichen Interview mit dem britischen Populisten Piers Morgan.

Berichten britischer Medien zufolge soll der 56-Jährige dieses Interview nie abgesegnet haben. Das Verhältnis zwischen dem Agenten und seinem superreichen Klienten soll sich so immer mehr abgekühlt haben. Seit Ende November sei Mendes offiziell nicht mehr der Agent von Cristiano Ronaldo.

Während Mendes noch den ersten Kontakt zum saudischen Klub Al-Nassr hergestellt hatte, so war es nicht er, der den Transfer am Ende vollzogen hat. Ricardo Regufe, der einst als Repräsentant von Sportartikelhersteller «Nike» in Portugal begonnen hatte und mittlerweile Teil von Ronaldos Entourage ist, fädelte den Deal auf Wunsch des Fussballer ein. Mendes hat mit dem Geschäft, das Ronaldo mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr einbringen soll, nichts am Hut und wird daran keinen Rappen verdienen.

Gestern Abend wurde Ronaldo bei seinem neuen Klub Al-Nassr offiziell vorgestellt. (abu)