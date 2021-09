Sport

Ronaldo nach seiner Comeback-Show: «Ich habe erwartet, dass ich 1 Tor schiesse, nicht 2»

Die Erwartungen an Rückkehrer Cristiano Ronaldo waren riesig. Der Portugiese machte gestern in der Partie gegen Newcastle United sein erstes Spiel für die Red Devils seit 2009. 12 Jahre war er weg, wurde bei Real Madrid zu einem der besten Spieler der Welt, holte Titel um Titel, schoss Tore am Laufmeter. Nach einem Gastspiel bei Juventus Turin kehrte er nun mit 36 Jahren zurück ins Old Trafford. Natürlich waren alle Augen auf ihn gerichtet.

Und was macht ein Cristiano Ronaldo in solch einer Situation? Er liefert ab. Gleich zwei Tore hat er zum 4:1-Sieg beigetragen. Beim 1:0 steht er nach einem Abpraller goldrichtig, beim 2:1 verwandelt er nach gutem Lauf eiskalt.

Nach der Partie erschien der Superstar zum Interview und machte klar, dass ihn sein Comeback überhaupt nicht kalt liess: «Ich war super nervös. Ich habe es nicht gezeigt, aber ich war es. Der Empfang ist unglaublich.»

In einem weiteren Interview erklärte der Portugiese: «Ich habe nicht erwartet, zwei Tore zu erzielen. Ich habe eines erwartet, aber nicht zwei.» Dass die Fans das ganze Spiel über seinen Namen singen würden, habe er ebenfalls nicht erwartet.

Begeistert war auch United-Coach Ole Gunnar Solskjaer. Der Norweger stand 2003, als Ronaldo zum ersten Mal überhaupt für Manchester United auflief, mit ihm auf dem Platz und erklärte nach der Partie: «Es fühlt sich an wie in alten Zeiten. Er ist ein besonderer Mann und ein besonderer Spieler für uns.»

Respekt erhielt Ronaldo auch vom Gäste-Trainer Steve Bruce, der nach der Partei schwärmte: «Wenn unter uns ein Superstar ist, dann ist das dieser Junge. Er ist einfach anders.»

Besonders emotional war das gestrige Spiel nicht nur für Cristiano Ronaldo, sondern auch für Jesse Lingard. Der Engländer, der letzte Saison an West Ham United verliehen wurde und dort überragend aufspielte, wurde gestern nach 66 Minuten für Jadon Sancho eingewechselt. Und plötzlich stand er zusammen mit Ronaldo auf dem Feld. Mit diesem Ronaldo, der ihn damals in der United-Akademie besuchte, als Lingard noch ein kleiner Junge war.

Dream big kids ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/0E1Ot7WNom — Jesse Lingard (@JesseLingard) September 11, 2021

Auf Instagram schrieb Lingard nach der Partie «Dream big kids» und postete Fotos von damals und eines vom Spiel, bei dem sich die beiden abklatschen. Die Kirsche auf der Jugendtraumtorte von Lingard folgte gegen Newcastle dann in der 92. Minute, als er herrlich zum 4:1-Endstand traf.

