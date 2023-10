Vier Spiele, vier Niederlagen: Heiko Vogel hatte als Trainer keinen Erfolg. Bild: www.imago-images.de

Aus die Maus – Vogel fliegt beim FCB und wird durch Fabio Celestini ersetzt

Das ist alles andere als eine Überraschung: Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage beim Aufsteiger Lausanne-Sport entlässt der FC Basel Heiko Vogel. Er ist in dieser Saison schon der zweite Trainer, der beim Tabellenletzten der Super League in die Wüste geschickt wird. Als Nachfolger wird Fabio Celestini vorgestellt

Es begann mit einem 0:3 zuhause gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy. Dem folgten ein 0:3 bei Meister YB und ein 0:1 zuhause gegen Servette. Am Sonntag schliesslich die vierte Zu-Null-Pleite in Folge, ein 0:3 beim Aufsteiger Lausanne. Das ist die Bilanz des Grauens, die der FC Basel unter Trainer Heiko Vogel vorzuweisen hat.

Es ist eine Bilanz, die dem Trainer den Job kostet. Denn der FC Basel teilt am Dienstag mit, dass man sich von Vogel trennt. Seit seiner Einsetzung als Trainer sei es ihm und seiner Mannschaft nicht gelungen, aus der Negativspirale auszubrechen. «Die angestrebten Lösungsansätze konnten aus Sicht der Sportkommission zu wenig auf den Platz gebracht werden.»

Mit der Entlassung endet für den Deutschen ein turbulentes Jahr in Basel. Im Januar stieg er, der vor über zehn Jahren Trainer des FCB war, als Sportdirektor ein. Bereits nach wenigen Wochen entliess Vogel den Trainer Alex Frei und übernahm von ihm. In der Conference League führte er Basel bis in den Halbfinal, wenig fehlte für den Finaleinzug.

Ein Moment des Glücks: Vogel feiert mit Andy Pelmard den Einzug die Conference-League-Halbfinals. Bild: keystone

Für die neue Saison suchte Vogel lange nach einem neuen Trainer und er glaubte, ihn im Landsmann Timo Schultz gefunden zu haben. Doch dem misslang der Start in die Meisterschaft und im Europacup flog Basel bei erster Gelegenheit gegen Tobol Kostanay aus Kasachstan raus. Schultz musste deshalb gehen, wiederum sprang Vogel ein.

Celestini übernimmt bis Ende Saison

Als Sportchef wurde er nach dieser Versetzung an die Linie abgesetzt, eine Kommission um Präsident David Degen übernahm. Nun ist Vogel auch als Trainer Geschichte. Als Nachfolger wird gleich Fabio Celestini präsentiert. Der 48-Jährige war zuletzt zwischen November 2022 und Februar 2023 beim FC Sion angestellt, wo er in sechs Spielen aber keinen Sieg erringen konnte und deshalb entlassen wurde. Ausserdem trainierte er auch Lausanne-Sport, den FC Lugano und den FC Luzern. Beim FCB bekommt er einen Vertrag bis Ende Saison und damit eine weitere Chance in der Super League.

