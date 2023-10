Heiko Vogel muss mit seinem Team ins Fliegen kommen, sonst fliegt er selber. Bild: keystone

Der FCB kommt nicht vom Fleck – 5 Vögel, die nicht abheben

Dass Sportchef Heiko Vogel wieder den Trainer machte, brachte nichts. Der FC Basel kassierte zuhause eine peinliche 0:3-Klatsche gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy. Weil es bis zur Fasnacht noch zu lange dauert, hilft gestressten FCB-Fans vielleicht ein Besuch im Zoo.

Der grosse Traum vom Fliegen beschäftigt die Menschheit schon, seit ein Homo sapiens erstmals ein Tier majestätisch durch die Lüfte segeln sah. Neidisch blicken wir seither zum Himmel und wünschen uns, dass auch wir fliegen können.

Da ist es schön, dass es auch sehr anständige Vogelarten gibt. Bestimmt nur aus Mitleid mit der Menschheit verzichten sie aufs Fliegen.

So wie dieser Strauss. Er kann sich immerhin im Kreis drehen, so wie ein Fussballteam, das einfach nicht vom Fleck kommt:

Strausse sind schlicht zu schwer, um zu fliegen. Vor Millionen von Jahren waren, als ihre Vorfahren noch einem Truthahn ähnelten, dazu noch in der Lage. Beim Fussball dauert es manchmal etwas schneller, bis ein lang anhaltender Höhenflug vorbei ist.

Auch viele Pinguine benötigen ihre Flügel nicht zum Fliegen. Irgendwann bemerkten sie, dass es für sie mehr Vorteile hat, sich auf die Fähigkeiten zum Schwimmen und Tauchen zu fokussieren. Und ausserhalb des Wassers ist tschutten ja eh viel besser als fliegen:

Unter der wirklich schönen Bezeichnung «Dampfschiffenten» werden vier Vogelarten zusammengefasst, die tief im Süden von Südamerika leben und von denen nur eine fliegen kann. Bei den drei anderen Arten haben sich die Flügel im Laufe der Zeit in Flossen umgewandelt. So können diese Enten wenigstens Dampf machen:

Charles Darwin lehrte uns, dass derjenige die grössten Überlebenschancen hat, der sich am besten anpassen kann. Im abgelegenen Neuseeland machte das etwa der Kakapo.

Dieser nachtaktive Papagei wurde grösser, schwerer und verlor seine Flugfähigkeit. Das rächte sich mit der Ankunft eines Säugetiers namens Mensch: Der Kakapo wurde durch ihn beinahe ausgerottet, im letzten Jahr betrug seine Population dank nun grossem Einsatz exakt 252 Exemplare.

Schon Reiseschriftsteller Marco Polo hatte einst vom seltsamen Flattervieh berichtet, das er in Asien entdeckte. Später wurden diese Seidenhühner in Europa dem staunenden Publikum auf Jahrmärkten als Kreuzung zwischen Huhn und Kaninchen präsentiert:

Und dann gibt es in der grossen, weiten Welt noch einen Vogel, der im Moment einfach nicht abhebt. Dieser Vogel will sein Team dringend ins Fliegen bringen – und so dafür sorgen, dass er nicht selber fliegt.