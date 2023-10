Der FC Basel findet nicht aus dem Loch. Bild: keystone

Die FCB-Krise verschärft sich weiter: 0:3 im Kellerduell gegen Lausanne-Sport

Der FC Basel findet auch gegen die vor der 12. Runde zweitschlechteste Mannschaft der Super League nicht aus seiner Formkrise. Er verliert bei Lausanne-Sport erstmals seit 23 Jahren und bleibt nach dem 0:3 klares Schlusslicht.

Eine Spur besser als auch schon, aber längst nicht gut genug: So lässt sich der vierte Auftritt des FCB unter Heiko Vogel in dieser Saison resümieren. Will der deutsche Coach seine Spieler in den kommenden Tagen etwas aufbauen, wird er ihnen einige Minuten vor der Pause und die Viertelstunde nach dem Seitenwechsel zeigen. In jenen Phasen agierten die Basler einigermassen druckvoll und spielerisch ansprechend. Ein Schuss von Taulant Xhaka in der 51. Minute war die beste Chance der Gäste an diesen Nachmittag.

Sène verwertet den ersten Penalty. Video: SRF

Erinnerungen an Sène

Für einen Treffer oder gar für Punkte reichte der Auftritt des FCB aber nicht. Zum einen, weil die Lausanner spielerisch mehr zu bieten hatten, zum anderen weil Vogels Truppe auch etwas Pech hatte. Die ersten beiden Gegentreffer fielen nach VAR-Entscheiden mittels Penalty. In der 15. Minute lenkte Thierno Barry einen Schuss mit dem Ellenbogen ab und nach einer Stunde traf Renato Veiga Gegenspieler Berkay Dabanli mit dem Fuss heftig am Kopf.

Sanches sorgt für die Entscheidung. Video: SRF

Dass Kaly Sène die beiden Penaltys verwertete, passte zu diesem missglückten Basler Gastspiel in Lausanne. Der 22-jährige Senegalese stand drei Saisons und bis in diesem Sommer beim FCB unter Vertrag, konnte sich aber nie durchsetzen, wurde mehrfach verleiht und schliesslich ablösefrei ins Waadtland abgegeben. Nun steht Sène bei fünf Saisontreffern. Das 3:0 durch Alvyn Sanches, neben Sène der zweite herausragende Lausanner gegen Basel, fiel in der 69. Minute - nach Vorarbeit von Sène.

Anhaltende Horrorserien

Beim FC Basel ist man seit der Ablösung von Timo Schultz als Trainer keinen Schritt weiter gekommen. Das dürfte auch die neu geschaffene Sportkommission des FCB beschäftigen. Die laufenden Serien zeichnen ein schreckliches Bild des aktuellen Basler Formstands: seit neun Spielen ohne Sieg, seit vier Partien (alle nach dem Trainerwechsel von Schultz zu Vogel) ohne Punkt und Tor. Alles Klub-Negativrekorde im 2003 begonnenen Zeitalter der Super League.

In den letzten knapp drei Monaten gewann der FC Basel nur gegen unterklassige Mannschaften. Es ist also als positiv zu werten, dass es am Mittwoch im Cup weitergeht, mit dem Achtelfinal beim SC Kriens aus der Promotion League.

Die Lausanner freuen sich über einen souveränen Sieg. Bild: keystone

Lausanne-Sport - Basel 3:0 (1:0)

6046 Zuschauer. - SR San.

Tore: 19. Sène (Penalty) 1:0. 66. Sène (Penalty) 2:0. 69. Sanches (Sène) 3:0.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Dabanli (66. Nanizayamo), Poaty (77. Kablan); Bernede, Roche, Sanches (90. Ilie); Diabaté, Sène (77. Labeau), Kalu (77. Suzuki).

Basel: Hitz; Dräger (46. Rüegg), Barisic, Renato Veiga, Schmid; Xhaka, Sigua (67. Demir); Barry (46. Frei), Kade; Augustin (86. Gauto), Jovanovic (67. Malone).

Bemerkungen: 86. Rote Karte gegen Kablan (grobes Foul).

Verwarnungen: 37. Xhaka, 64. Renato Veiga, 78. Rüegg, 92. Barisic, 96. Dussenne, 98. Demir. (abu/sda)