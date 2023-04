Napoli-Ultras ermöglichen ihren Feyenoord-Kollegen die Reise nach Italien. Bild: keystone

Explosive Mischung: Napoli zählt heute gegen Milan auf Unterstützung der Feyenoord-Ultras

Der Fussball-Kracher in der Champions League heute Abend zwischen Napoli und der AC Milan könnte auch neben dem Rasen explosiv werden. Wie italienische Medien berichten, soll die Napoli-Kurve eine Gruppe von Feyenoord-Ultras eingeladen haben.

Diese sollen auch ins Stadion kommen, auch wenn das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinal für die Feyenoord-Ultras nur nebensächlich ist. Ihr Team spielt am Donnerstag auswärts im Europa-League-Viertelfinal gegen die AS Rom. Dort sind Gästefans für das Rückspiel eigentlich nicht erlaubt – und trotzdem werden mehrere hundert Niederländer die Reise in die italienische Hauptstadt antreten.

Viele von ihnen mit dem Umweg über Neapel. Denn die Napoli-Ultras ermöglichen jenen von Feyenoord nicht nur die Reise nach Italien, sondern sollen den Berichten zufolge auch Tickets für das Spiel in Rom gekauft haben, sodass die Niederländer am Donnerstag trotzdem im Stadion sein können.

Die italienische Polizei Spannungen an beiden Spielen. Die Ultras von Feyenoord-Rotterdam haben aufgrund gewalttätiger Vorfälle in der Vergangenheit europaweit einen schlechten Ruf. (abu)