CC und das Wallis planen die Zukunft – so könnte das neue Stadion des FC Sion aussehen

Die Absichtserklärung gilt bis am 31. Dezember 2024. Spätestens dann soll ein Vertrag unterschrieben werden, der die nun vorgestellte Vision zum fixen Plan macht. Festgelegt wurde, dass die Olympique des Alpes SA, über die Constantin den FC Sion führt, sich mit maximal 50 Millionen Franken am Stadion- und Akademie-Projekt beteiligt. Geplant ist die Inbetriebnahme der Akademie im Jahr 2026 und diejenige des Stadions drei Jahre später.

Ob tatsächlich ein neues Stadion entsteht, ist noch offen. Es wird auch erwogen, das jetzige Stadion zu renovieren und auszubauen. Einig sind sich alle Beteiligten, dass das Tourbillon künftig mindestens Platz für 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sollte. «Das künftige Stadion soll dem FC Sion höhere Einnahmen ermöglichen und so konzipiert sein, dass es das ganze Jahr über und nicht nur während der Fussballspiele genutzt werden kann», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung.

«Wir hätten alle tot sein können» – Gambias Nationalteam muss vor Afrika-Cup notlanden

Gambias Fussballer erleben bei der Anreise zum Afrika-Cup einige heftige Schreckminuten. YB-Verteidiger Saidy Janko berichtet von unzumutbaren Zuständen im Flugzeug und einer Notlandung.

Nach einer 32-stündigen Reise vom Trainingslager in Saudi-Arabien nach Gambia mit langen Zwischenstopps in Istanbul und Casablanca wollte Gambias Nationalteam am Mittwoch an die Elfenbeinküste fliegen, wo am Wochenende der Afrika-Cup beginnt. Doch der Flug hielt für das Team mit den YB-Spielern Saidy Janko und Ebrima Colley eine unschöne Überraschung bereit.